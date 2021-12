Eigentlich lässt sich Dr. Anne Gräfin Vitzthum von Eckstaedt nicht so schnell aus der Ruhe bringen. „Die starken Nerven habe ich“, betont die 74-Jährige, die ihre Praxis für Allgemeinmedizin in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach betreibt. „Aber heute Morgen habe ich so einen Zorn gehabt!“ Seit Beginn der Corona-Pandemie bietet sie neben dem alltäglichen Praxisbetrieb nämlich auch Termine für die Corona-Impfung an. Zur Zeit geht in diesem Bereich aber alles drunter und drüber: Sie