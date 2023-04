Corona machte ihm die Arbeit schwer: Pfarrer Lukaschek verlässt das Remstal

Pfarrer Robert Lukaschek verabschiedet sich zum 29. April. Seit 2017 war der 52-Jährige als geschäftsführender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Remstaltor tätig - und damit für vier Gemeinden und acht Kirchen zuständig. Obwohl Lukaschek gebürtig aus dem Remstal stammt, sei es ihm nicht gelungen, in dieser so dezentral organisierten Seelsorgeeinheit richtig heimisch zu werden: „Es ist schon so, dass es einem die Struktur nicht so einfach macht.“ Deswegen hat er sich auf eine Stelle in Donzdorf beworben und wird dort im Mai übernehmen. Seine Nachfolge in Weinstadt, Kernen und Remshalden steht noch nicht fest.

Quirlige Gemeinden mit viel Liebe zur Musik

Auch wenn er nach nur fünfeinhalb Jahren beschlossen hat, in einem anderen Gemeinden-Zusammenschluss noch einmal neu zu starten: Es falle ihm keinesfalls leicht, der Seelsorgeeinheit Remstaltor den Rücken zu kehren, sagt Robert Lukaschek: „Es sind quirlige Gemeinden mit vielen engagierten Leuten“ - auch wenn es in manchen Ortschaften kaum noch junge Gläubige gebe, die nachkommen. Die Kirchengemeinden hier im Remstal seien unheimlich musikalisch, das habe er immer sehr geschätzt. Auch gebe es viele gute Ideen aus den Reihen der Gläubigen.

Auch das ökumenische Miteinander in den Kommunen habe er immer sehr zu schätzen gewusst. Ein absolutes Highlight für ihn: „Der Weinstadt-Gottesdienst.“ Vielleicht wäre für ihn alles anders gekommen, wäre die Corona-Pandemie nicht gewesen: Ende 2017 hat er seine Stelle angetreten, das Jahr 2018 habe er zum Ankommen gebraucht. 2019 und 2020 sollte es dann richtig losgehen mit Projekten: „Es waren schon Veranstaltungen geplant, die die Gemeinden ein bisschen zusammengeführt hätten.“ Diesen Plänen machte die Pandemie teils sehr kurzfristig einen Strich durch die Rechnung.

In Donzdorf noch einmal neu anfangen

Stattdessen sei das Gegenteil von dem passiert, was er eigentlich angestrebt hatte: Die Zusammenarbeit der Teilgemeinden sei während Corona zurückgegangen - schließlich musste sich jede Gemeinde einzeln mit den ständig wechselnden Maßnahmen auseinandersetzen. Für ihn und das Pastoralteam habe die Pandemie „unheimlich viel Aufwand“ und auch viel Frustration bedeutet. „Der positive Effekt ist: Ich kenne jetzt wirklich jeden Weinwanderweg im Remstal“, sagt der Pfarrer.

In der Seelsorgeeinheit Lautertal, bestehend aus Donzdorf und vier umliegenden Kirchengemeinden, möchte er - hoffentlich ohne Pandemie oder andere Krisen - noch einmal ganz neu anfangen. Die Seelsorgeeinheit kennt er schon: Er habe dort schon einmal vertretungsweise gearbeitet: „Das ist alles etwas kompakter“, sagt er mit Blick auf die zergliederte Seelsorgeeinheit Remstaltor.

Nachfolge noch nicht geklärt: Gibt es noch junge Priester?

Bis zu seinem letzten Arbeitstag am 29. April möchte der 52-Jährige noch einige Dinge abhaken: So wird er die Erstkommunion in seinen Gemeinden noch zu Ende führen, ansonsten gebe es noch ein paar formelle Dinge zu erledigen: „Hier alles ein bisschen zukunftsfähig aufstellen“, fast Robert Lukaschek es zusammen. Übergangsweise wird Pfarrvikar Ezechukwu Basil Ndubisi die Leitung übernehmen - wie Pfarrvikar Modestus Ukwandu stammt auch er aus Nigeria. In Nigeria gebe es ein lebhaftes Kirchenleben, sagt der Pfarrer, dort werden noch so viele Priester geweiht, dass das Land diese sogar „ausleiht“: „Manche gehen zum Promovieren hierher“ - so zum Beispiel auch Modestus Ukwandu.

Gibt es denn überhaupt noch junge deutsche Priester? „Ein paar einzelne werden geweiht jedes Jahr“, berichtet Lukaschek. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Auch bei den anderen Kirchenämtern bestehe großer Mangel. Eine seit Jahren ausgeschriebene Pastoralreferentenstelle sei immer noch unbesetzt. Dass sich daran so viel ändern würde, gäbe es auch weibliche Priester und kein Zölibat, glaubt er nicht. Schließlich habe die evangelische Kirche vergleichbare Engpässe. Der christliche Glaube sei in Deutschland einfach nicht mehr so selbstverständlich, wie er das einmal war. Es finde eine große Suchbewegung statt, alles wird hinterfragt. An eine Kirche binden wollen sich seiner Erfahrung nach heute nicht mehr alle Menschen: „Ich merke spirituelles Interesse, das ist da.“