Hunderte Kinder und Jugendliche im Bildungszentrum Weinstadt haben sich am Dienstagmorgen einem freiwilligen Corona-Schnelltest unterzogen. Die Bilanz: viele negative Testergebnisse, aber auch zwei Verdachtsfälle am Remstal-Gymnasium, die jetzt von einem Arzt per PCR-Test überprüft werden müssen.

Vor der Aktion mit der Spiess'schen Apotheke hatten die Schulleiter am Bildungszentrum die Eltern um ihre Einwilligung gebeten. Eine Mehrzahl stimmte zu, doch gerade bei den Eltern jüngerer