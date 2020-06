Nach wochenlangem Unterricht zu Hause dürfen seit 15. Juni wieder alle Schüler in Baden-Württemberg in die Schule gehen. Bislang bekamen an weiterführenden Schulen nur jene Präsenzunterricht, die dieses oder nächstes Jahr ihren Abschluss machen. Und an den Grundschulen durften nur die Viertklässler vor Ort unterrichtet werden. Jetzt müssen alle wieder kommen – allerdings nicht gleichzeitig.

An der Gemeinschaftsschule in Weinstadt etwa haben jetzt bis zu Beginn der Sommerferien alle