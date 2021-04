Seit dieser Woche gilt für Kinder und Jugendliche, die am Präsenzunterricht teilnehmen, eine Corona-Testpflicht. So sollen Infektionsketten in der Schule unterbrochen werden. In Weinstadt haben sich am Montag daraus zehn Verdachtsfälle ergeben. Die gute Nachricht: Bereits sieben dieser Fälle sind durch einen negativen PCR-Test entkräftet worden. Erst zwei Corona-Fälle haben sich bestätigt. Das weckt Zweifel am Test-Prozedere und ist Wasser auf die Mühlen derer, die Schnelltests für Kinder