Wann soll das Freibad in Strümpfelbach geöffnet werden, wann das Freibad in Beutelsbach? Diese Frage treibt viele Bürger um, nachdem in Nachbarkommunen die Leute bereits wieder schwimmen können. Die gute Nachricht ist nun: Beide Weinstädter Freibäder öffnen zum 1. Juli.

Die Öffnungszeiten sind in diesem Jahr beschränkt auf vier Stunden: von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, durchgängig bis 13. September, jedoch abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen. Zwischenreinigungen erfolgen