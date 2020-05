An den Schulen in Baden-Württemberg herrscht bis jetzt keine Maskenpflicht – und doch haben am Weinstädter Remstal-Gymnasium nach Angaben des Rektors am Montag fast alle Schüler eine getragen. Für die elfte und zwölfte Jahrgangsstufe gibt es seit Wochenbeginn wieder Präsenzunterricht, der in zwei Schichten stattfindet. Heißt: Von den etwa 180 betroffenen Schülern sind zeitgleich immer rund 80 bis 100 Schüler im Gymnasium.

Desinfektionsmittel bevorzugt

An jedem Einga