„Cosmogenia“: Aufführung in Weinstadt mit Musik, Film und großer Stimmung

Am Sonntag (29.01.) war es so weit: Nach monatelangem Proben wurde das Oratorium „Cosmogenia“ der Rock-Requiem-Macher in der voll besetzten Beutelsbacher Halle aufgeführt.

Zur großen Aufführung fanden Projektchor, regionales Orchester und die professionelle Rockband unter der Gesamtleitung von Christian Kabitz zusammen, als weitere darstellerische Ebene rückten Filmeinspielungen das auf der christlichen Genesis und internationalen Schöpfungsmythen basierende Werk ins richtige Licht. Das Projekt war eine Kooperation von Kulturamt, Jazzclub Armer Konrad und der Kirchengemeinde Beutelsbach.

Texte in Latein, Griechisch, Hebräisch und afrikanischen Sprachen

„Cosmogenia“ ist das Nachfolgewerk des 2018 ebenfalls erfolgreich in Weinstadt aufgeführten Rock-Requiems und versprach laut der Ankündigung des Jazzclubs Armer Konrad ein Klangerlebnis zwischen sakraler Klassik und Rockmusik.

Musik und Texte sind von den Machern des Rock-Requiems Guntram Pauli, Christian Kabitz und Martin Schuster, die auch an der Inszenierung beteiligt waren. Bei „Cosmogenia“ kamen Elemente von Rock und Klassik mit lateinischen, griechischen, hebräischen und afrikanischen Texten zur Entstehung der Welt (nach Genesis) und zeitgenössischer Rocklyrik zum Tragen.