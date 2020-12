In diesem Jahr feiert das Familienzentrum in Weinstadt bereits den fünften Geburtstag. Margit Mack, die Koordinatorin des Familienzentrums, schaut mit Stolz zurück. Mit den verschiedenen niederschwelligen Angeboten habe die Einrichtung vielen Menschen helfen können. Ein echter Magnet ist in der Einrichtung aber vor allem das Geschenkeregal.

Geschirr, Spiele, Bücher, Kleidung, Schuhe oder auch Deko-Artikel – im Eingangsbereich des Familienzentrums stehen allerlei Sachen. Jeder kann