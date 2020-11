Heike Feist ist freischaffende Schauspielerin und Autorin. Am Samstagabend war sie in der katholischen Kirche in Beutelsbach auf der Bühne zu sehen, mit dem von ihr geschriebenen Stück „Die schon wieder! Hildegard von Bingen, dinkelfrei“ – für sie die letzte Aufführung vor dem Shutdown, in Weinstadt und Umgebung das letzte Mal Theater überhaupt für wer weiß wie lange. Mit unserer Zeitung hat Heike Feist im Vorfeld darüber gesprochen, wie sie als Soloselbstständige die Corona-Krise erlebt –