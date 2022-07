Den Ganztag in Weinstadt eingeführt: Henriette Baumann verlässt Silcherschule

Als sie 1997 als Konrektorin an der Grundschule in Endersbach angefangen hat, war sie selbst schon Mutter – und stellte schnell fest: „Eine Frau, die berufstätig ist, braucht Betreuungsangebote.“ Deswegen setzte Henriette Baumann alles daran, an der Silcherschule ein Ganztagesmodell einzuführen. Dass sie damit früher dran war als die meisten anderen Schulen im Kreis, macht sie bis heute stolz. Trotzdem hat die 64-Jährige sich entschlossen, schon ein Jahr früher in den Ruhestand zu gehen. Der Hauptgrund: die Corona-Pandemie.

Ein Ereignis im ersten Corona-Herbst sei für sie ein echter Einschnitt gewesen: als sie die Eltern von 180 ihrer Grundschüler darüber benachrichtigen musste, dass diese sich in Quarantäne begeben mussten. „Das war die Hölle“, sagt Henriette Baumann. Sie, die sonst für alles ein System hat, die sofort nach einer Lösung sucht, wenn etwas nicht ideal läuft, kann plötzlich gar nichts tun. „Mir waren die Hände gebunden, so dass ich nicht heilen konnte“, erinnert sie sich.

Pandemie war belastend: „Jetzt ist es gut“

Zwar bleibt dieses Ereignis das extremste dieser Art, aber die Entspannung bleibt dennoch lange Zeit aus: Auch in den Ferien und am Wochenende sei sie mit Arbeit beschäftigt gewesen. Nicht selten wurden die neuen Corona-Regeln, die dann ab Montag umzusetzen waren, erst am Samstag oder Sonntag verabschiedet. Und bei allem, was mit Corona zu tun hatte, fungierte die Schulleitung als Erstinformanten für die Elternschaft.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern während der Pandemie insgesamt sehr gut gewesen sei, eine dankbare Aufgabe sei das nicht gewesen, erzählt die Schulleiterin. Die Pandemie habe an ihr gezehrt. „Das war auch für meine Familie belastend.“ Irgendwann seien sogar ihre erwachsenen Kinder zu ihr gekommen und hätten gesagt: „Mama, du hast dich verändert.“ Da sei ihr klar geworden: „Jetzt ist es gut.“

Michaela Schönau verlässt Grundschule Beutelsbach und übernimmt

Um ihre Nachfolge macht sich Henriette Baumann keine Sorgen. Nach den Sommerferien übernimmt Michaela Schönau, die im Moment noch die Grundschule in Beutelsbach leitet. Man kenne sich gut, als geschäftsführende Schulleiterin habe sie in den vergangenen Jahren viel mit Michaela Schönau zusammengearbeitet. Deshalb passiert in der Silcherschule gerade etwas, was es bei einem Schulleiterwechsel nur sehr selten gibt.

Die „Neue“ wird von ihrer Vorgängerin eingelernt und stellt sich bereits jetzt schon in sämtlichen Gremien vor. Auch eine neue geschäftsführende Schulleitung wird es ab kommendem Schuljahr in Weinstadt geben – wer diesen Posten übernehme, stehe allerdings noch nicht fest, so Baumann. Sie selbst möchte sich in ihrem Ruhestand endlich wieder mehr der Familie widmen: „Ich habe fünf Enkelkinder.“ Tochter und Schwiegertochter brauchen ihre Unterstützung. Auch möchte sie ihren Mann hin und wieder gerne begleiten, wenn dieser auf Geschäftsreise geht. Bisher sei so etwas nie möglich gewesen.

Außerdem wolle sie ihre Hobbys „reanimieren“: Sie sei eine „Kunstgeschichtsfanatikerin“ mit einem Faible für Pop-Art. „Am liebsten würde ich mit einem Sprayer eine Betonwand vollsprühen“, verrät sie. Falls das nicht gleich möglich ist, will sie sich an der Pop-Art-Fotografie ausprobieren.

Selbst in der Silcherschule eingeschult worden

Den Umbau der Silcherschule werde sie ganz genau beobachten. Denn ihre Verbindung mit der Grundschule geht noch viel weiter zurück als nur ins Jahr 1997: Sie selbst hat im Pavillon am alten Standort neben der Kirche die Schulbank gedrückt. „Ich könnte Ihnen noch genau zeigen, wo ich gesessen bin.“ Damals habe es geheißen, der Pavillon sei nur ein Provisorium, nur für ihren Jahrgang. „Da habe ich sehr gestaunt, als ich 1997 herkam, dass der Pavillon immer noch steht.“ Gerne würde sie da mal mit dem Hammer draufhauen, wenn ihr altes Klassenzimmer dann wirklich einmal abgerissen wird.

Aber Henriette Baumann hat noch einen anderen Wunsch für ihren Ruhestand: „Ich würde mal gerne einen Tag lang Langeweile haben.“ Denn langweilig ist es ihr mit den vielen Projekten, die sie an der Silcherschule begleitet hat, und auch in ihrer Position als geschäftsführende Schulleiterin für alle Weinstädter Schulen in den vergangenen 25 Jahren nie geworden. Besonders am Herzen liegt der 64-Jährigen die Hector-Kinderakademie: ein Förderprogramm für besonders begabte Grundschulkinder, an dem die Silchergrundschule teilnimmt.

Politik hat viel versäumt

„Grundschule ist ja nicht mehr nur Unterricht, sondern so viel mehr“, sagt Henriette Baumann. In ihrer Zeit als Schulleiterin hat sie einige Entwicklungen beobachtet – sowohl bei den Kindern und ihren Familien als auch auf politischer Seite. Nicht alles davon findet sie gut: „Die Versäumnisse der Politik hinsichtlich der Bildung ploppen jetzt immer mehr auf.“ Stichwort sei hier die Lehrerversorgung und der mit den Missständen einhergehende Lehrermangel.

Dass das an der Silcherschule noch nicht so sehr spürbar sei, habe vor allem mit dem breit aufgestellten Team aus Lehrern, Ganztagesbetreuern und Schulsozialarbeitern zu tun. So sind die Kinder immer betreut, auch wenn mal Unterricht ausfällt. Die Politik müsse auch mehr dafür tun, dass Kinder aus schwachen Familien im Bildungssystem nicht abgehängt werden, sondern besondere Förderung bekommen.

Lehrer werden immer mehr zu Erziehern

Das sei heute wichtiger denn je: „Die Kinder wachsen in einer Flut auf“, sagt Henriette Baumann mit Blick auf den Medienkonsum, der schon bei jungen Kindern zu beobachten ist. Gleichzeitig seien die Tage der Kinder viel stärker durchgetaktet als früher, trotz Ganztagsschule stehen regelmäßig noch andere Dinge nach Schulschluss an. „Das Kindsein ist anders geworden.“

Oft seien beide Eltern in wichtigen Positionen berufstätig, dann bleibe kaum mehr Zeit fürs Lernen mit dem Kind oder gar Elterngespräche. „Lehrer sind viel mehr zu Erziehern geworden. Wir haben Eltern, denen man sagen muss, was daheim noch zu leisten ist“, berichtet die Schulleiterin. Denn die Schule kann den Eltern eben nicht alles abnehmen. „Es ist eine Erziehungsgemeinschaft von Eltern und Lehrern.“