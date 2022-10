„Der Beutel von Beutelsbach“: Historienspiel von Rainer Köpf und Frieder Köpf

Die Generalprobe zum Stück „Der Beutel von Beutelsbach“ hat am Donnerstagabend, 27. Oktober 2022, in der Stiftskirche in Weinstadt-Beutelsbach stattgefunden. Das Theaterstück ist Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag der Stiftskirche, letzte Aufführung ist am Samstag, 29. Oktober 2022. Karten gibt es für die Aufführungen am 28. und 29. Oktober 2022 nicht mehr, sie sind bereits ausverkauft.

Rund 100 Menschen wirken bei dem musikalischen Historienspiel in der Stiftskirche von Beutelsbach mit

Geschrieben wurde das musikalische Historienspiel vom evangelischen Beutelsbacher Pfarrer Rainer Köpf und seinem Sohn Frieder. „Es sind rund 100 Mitwirkende, die zum Gelingen dieser zweistündigen Aufführungen beitragen“, betont Rainer Köpf. Es gebe verschiedene örtliche „Originale“, welche die historischen Rollen auf Schwäbisch spielen. Viele Szenen habe man per Video aufgenommen, es gebe aber auch Präsenzschauspieler und vor allem einen großen, überkonfessionellen Projektchor.