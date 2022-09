Die Azubis sind da: Neue Gesichter im Rathaus Weinstadt

Sie haben sich alle für die Stadt Weinstadt entschieden: Zum 1. September haben sieben neue Azubis in der Stadtverwaltung mit ihrer Ausbildung angefangen. Zudem gibt es in den Kindertageseinrichtungen und den Ganztagsschulen insgesamt zehn junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in Weinstadt entschieden haben - ob als Erzieherin oder Erzieher, Berufskollegiatin oder auch Anerkennungspraktikanten. Das hat die Stadt mitgeteilt.

17 neue Azubis und drei FSJler

Auch drei FSJler haben ihr Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kita oder Ganztagsschule angetreten. „Ich freue mich sehr, dass wir so viele engagierte junge Menschen in unsere Stadtverwaltung aufnehmen und auf ihrem Bildungsweg begleiten können“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann. In diesem Jahr beginnen also 17 neue Azubis ihre Ausbildung bei der Stadt. Insgesamt 38 Azubis und drei FSJler sind damit bei der Stadt beschäftigt.

Eine Ausbildung bei der Stadt oder auch ein Freiwilliges Soziales Jahr sei ein guter Start ins Berufsleben. Bei der Stadt gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten: ob als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder Abwassertechnik, Verwaltungsfachangestellter, Fachinformatiker, als Beamter im Mittleren oder Gehobenen Dienst oder auch im Kinder- und Jugendbereich in den Kitas oder im Haus der Jugendarbeit.

Es gibt noch freie Ausbildungsplätze

Neu in diesem Jahr ist, dass alle neuen Azubis eigene Laptops mit einem digitalen Ausbildungsprogramm für ihre Arbeit bei der Stadt bekommen. So ist es für die Azubis auch möglich, papierlos im Büro zu arbeiten oder den Laptop für mobiles Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten zu nutzen.

Für das Jahr 2023 gibt es noch freie Ausbildungsplätze: Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.weinstadt.de/ausbildung oder per Telefon unter 0 71 51/69 32 27. Bewerbungen werden bis 10. Oktober 2022 angenommen.