Sie will sie haben. Sie ist sich sicher, dass ihr Leben davon abhängt. Sie hat lange darauf gewartet. Endlich sind sie da. Aber was für eine Geschichte. Und was für eine existenzielle Frage.

Es geht um Schutzmasken. Die besseren. Nicht um die, die sich inzwischen alle selber nähen. Auch nicht um die sogenannten OP-Masken, jene Läppchen aus der Apotheke, leicht gefältelt, aus diesem stoffigen Papier. Birgit Banzhaf sucht FFP-Masken. Also filtrierende Halbmasken, wie die Abkürzung