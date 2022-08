Die richtige Fächerwahl: Juliane Just schafft 1,0-Abitur am Remstal-Gymnasium

Sie spielt mehrere Instrumente, zeichnet viel, tanzt Ballett und singt im Kirchenchor: Die 18-jährige Juliane Just ist niemand, für den es neben der Schule nicht noch viele andere Interessen gäbe.

Aber vielleicht gerade deshalb habe sie – ohne dafür übermäßig viel lernen zu müssen – jetzt ihr Abitur am Remstal-Gymnasium mit der unglaublichen Note 1,0 abgeschlossen. Dahinter stecken vor allem ein paar sehr bewusste Entscheidungen bei der Fächerauswahl, glaubt sie.

Kunst und Naturwissenschaften interessieren sie sehr

Eine große Leidenschaft der 18-Jährigen ist das Künstlerische: Sie tanzt und zeichnet noch lieber, ab dem Herbst beginnt sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Staatsoper in Stuttgart. Früher, als ihre Familie noch in Stuttgart gewohnt hat, habe sie dort im Chor mitgesungen, erzählt sie.

Bis zur zehnten Klasse hat sie den Musikzug des Remstal-Gymnasiums besucht, da seien auch einige Opernbesuche auf dem Programm gestanden. Die Oper fasziniert sie bis heute und sie freut sich sehr darauf, hinter die Kulissen schauen zu dürfen und bei den Produktionen mit dabei zu sein.

Fremdsprachen werden aussortiert

Trotzdem hat sie sich im Abitur „nur“ fürs mündliche Abitur in Musik entschieden. Denn die Naturwissenschaften liegen der Endersbacherin genauso: Sie hat eben vielseitige Interessen. „Ich bin jemand, der viel Abwechslung braucht“, sagt sie über sich selber. Deshalb habe sie in der Oberstufe ihre Möglichkeiten, Fächer zu wählen, die sie interessieren und ihr Spaß machen, voll ausgenutzt.

Fremdsprachen seien nicht so ihr Ding, deswegen hat sie Englisch und Französisch vor dem Abitur abgewählt und nicht als Prüfungsfächer belegt. Überdurchschnittlich viel habe sie nicht auf die Prüfungen gelernt, sagt Juliane Just – und auch nicht besonders früh mit dem intensiven Lernen angefangen: „Eigentlich erst in den Osterferien davor“, gibt sie zu.

15 Punkte in Kunst

Für Deutsch habe sie sogar nur eines der zur Auswahl stehenden Themen – nämlich die Gedichtanalyse – vorbereitet. „Mathe ist halt Verstehen“, sagt sie leichthin. Dafür habe sie viele Aufgaben als Übung gelöst. Mehr aber auch nicht.

Mit einem 1,0-Schnitt habe sie definitiv nicht gerechnet. „Es war eigentlich schon überraschend“, sagt die 18-Jährige. Immerhin habe sie gerade bei Mathe und Deutsch nach dem Schriftlichen gar kein gutes Gefühl gehabt. Aus beiden Prüfungen geht sie aber am Schluss mit 13 von 15 Punkten raus - in ihrem Lieblingsfach Kunst schafft sie die 15 Punkte. Auch bei den mündlichen Prüfungen bewegt sie sich in diesem sehr guten Bereich.

Seit der fünften Klasse wurden die Noten immer besser

„Ich hatte auch gute Lehrer“, bedankt sich die Abiturientin. Nach der Grundschule sei sie nämlich erst mal keine ganz so gute Schülerin gewesen.

Seit der fünften Klasse aber seien ihre Noten langsam, aber stetig immer besser geworden. „Wichtig ist es, glaube ich auch, es von Anfang an, also ab der elften Klasse durchzuziehen“, findet Juliane Just.

Sie will Kunst und Mathematik auf Lehramt studieren

Und beim Mündlichen habe sie sich dann schon noch mal richtig reingehängt und habe viel vorbereitet. Ein bisschen Glück war beim 1,0-Abitur aber wohl auch dabei. Immerhin habe sie viele Freunde, die auch immer ähnlich gut wie sie in der Schule gewesen seien. Und bei denen nun trotzdem keine 1,0 auf dem Abschlusszeugnis steht. „Wahrscheinlich bräuchte ich den Schnitt gar nicht“, sagt Juliane Just.

Denn nach ihrem FSJ möchte sie wahrscheinlich Kunst und Mathematik auf Lehramt studieren - das ginge grundsätzlich auch ohne einen so guten Notenschnitt. Der 18-Jährigen ist es einfach wichtig, weiterhin das zu tun, was ihr Spaß macht. Und mit Kunst habe man im Lehramt wohl noch am ehesten Perspektiven, glaubt sie.

„Ich werde die Schulzeit vermissen“

Auf ein bestimmtes Studium festnageln möchte sich die junge Frau aber noch nicht. Deswegen habe sie sich ja für das FSJ entschieden: Sie möchte sich umschauen, mal etwas anderes ausprobieren.

Sie freut sich darauf, dass jetzt so viel Neues auf sie zukommt. Es sei schon ein echt gutes Gefühl, jetzt das Abschlusszeugnis in der Hand zu haben. Trotzdem ist sie sich sicher: „Ich werde die Schulzeit vermissen“.

Tipp für angehende Abiturienten: Wählt Fächer, die Spaß machen

Nach ihrem Umzug aus Stuttgart nach Endersbach in der siebten Klasse habe sie hier so schnell Anschluss und wirklich gute Freunde gefunden. Deswegen wolle sie erstmal auf jeden Fall in Baden-Württemberg bleiben.

Ob sie noch einen Tipp für angehende Abiturienten weiß? „Auf jeden Fall Fächer wählen, die Spaß machen, und sich nicht unterkriegen lassen.“ Auch wenn eine Prüfung mal nicht so gut läuft.