"Dieses Fest ist etwas Neues": Weinstadt feiert in der Grünen Mitte

Das könnte der Anfang einer innigen Beziehung gewesen sein. Jedenfalls war der Besuch, vor allem auch von vielen Familien, aus allen fünf Ortsteilen unter den schattenspendenden weißen Schirmen im neuen Bürgerpark Grüne Mitte gut. Und es waren vor allem Kinder, die an den vielen Angeboten Spaß hatten. Kindermitmachtheater und Jonglage, Besuch vom „Äffle und Pferdle“, zahlreiche Mitmachaktionen für alle Generationen. Dazu die Einsetzung der neuen Weinhoheiten und die feierliche Vorstellung des neuen Ratsschenks aus den kommunalen Weinbergen. Neusprachlich gesprochen: „Weinstadt rockt“ an diesem Sommertag in vielen Rhythmen.

Der Neujahrsempfang wird auch in Zukunft in den Sommer verlegt werden

„Endlich wieder die Möglichkeit für eine große Feierlichkeit“, freut sich denn auch Oberbürgermeister Michael Scharmann. Aber, so der OB, „dieses Fest ist etwas Neues, denn wir feiern mehreres auf einmal.“ So wird der Neujahrsempfang in die Mitte des Sommers verlegt. Auch die Ehrung der Ehrenamtlichen, der Ratstrunk und die Inthronisierung der neuen Weinhoheiten, all das findet nun gebündelt beim Sommerfest statt.

Verschiedene, zu unterschiedlichen Jahreszeiten stattfindende Ereignisse des rituellen Kommunallebens sind nun, wie Scharmann sagte, „zusammengeschnallt, zu einem runden Ganzen“.

In seinem Rückblick und Ausblick sprach OB Scharmann zahlreiche Projekte in der Stadtentwicklung an. Den Badneubau am Bildungszentrum, wo im Jahr 2025 die ersten Schwimmer ihre Bahnen ziehen sollen; mit einer Bundesförderung von drei Millionen Euro. Grundsteinlegung für die neue Stadtbücherei auf dem „Bleistiftareal“ in Beutelsbach. Breitbandausbau in Beutelsbach. Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Endersbach. „Auch der Bau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses steht auf der Agenda.“

Aber, so OB Scharmann: „Die Baupreissteigerungen der letzten Jahre, eine schwächelnde Konjunktur aufgrund von Corona sowie dem Krieg in der Ukraine, rekordverdächtige Inflationsraten und ein steigendes Zinsniveau machen die Sache nicht einfacher.“ Keine Frage: Die Kommunen hängen am globalen Tröpfchen.

OB Scharmann: „Danke, dass Sie heute alle mitanpacken!“

Und doch hatte man in Weinstadt beim Sommerfest nicht den Eindruck eines lähmenden Pessimismus. Ganz im Gegenteil, so die Botschaft von OB Scharmann: „Ich habe immer noch die große Hoffnung, dass Corona zwar nicht komplett überwunden ist, jedoch nicht mehr die zentrale Rolle spielen wird und wir wieder unser altes, liebgewonnenes, lange vermisstes Leben bekommen.“ Die toll spielenden Kinder im neuen Bürgerpark gaben ein Bild der Hoffnung dafür.

So funktioniert ein uns sonst um die Ohren fliegendes kommunales Zentriertsein, wie Baubürgermeister Thomas Deißler zuspitzt und sich als topisches Modell wünscht: „... die grüne Mitte als verbindendes Element.“