Digitalisierung in Weinstadt: An welcher Schule ist welche Technik zu erwarten?

Bei der Digitalisierung der Schulen in Weinstadt haben Schulen und Stadtverwaltung gerade während der Corona-Pandemie schon viel geschafft: Inzwischen sind rund 400 Tablets inklusive Stift und Tastatur für Schüler angeschafft worden, das Budget dafür betrug 225.000 Euro. Mit einem Budget von immerhin 113.000 Euro sind außerdem insgesamt 211 Endgeräte für Lehrkräfte angeschafft worden, 145 davon ebenfalls Tablets mit Zubehör, aber auch 66 Laptops.

Viele Geräte für Schüler und Lehrer angeschafft

Weitere 53 vollausgestattete Schüler-Tablets sowie mehrere Koffer zum Laden und Synchronisieren der Geräte sind mit einem „Corona-Unterstützungsbudget“ in Höhe von rund 73.000 Euro finanziert worden - aus dem gleichen Topf wurden allerdings auch die CO2-Messgeräte und die Luftreiniger für die Schulen bezahlt. Auch die neuen Display-Tafeln sind in mehreren Schulen bereits seit längerer Zeit im Einsatz.

Für den „Digitalpakt Schule“ des Landes Baden-Württemberg sei die Abrechnung der Maßnahmen rechtzeitig erfolgt und der Abruf der Fördermittel teilweise bereits abgeschlossen, so das Amt für Familie, Bildung und Soziales bei einem Sachstandsbericht in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses. Das Budget beträgt hier 990.200 Euro. Aber welche Ausstattung steht nun an welcher Schule bereit? Und welche Schritte werden als Nächstes erfolgen?

So ist der Stand an den verschiedenen Schulen

An der Grundschule in Schnait gibt es zwar noch keine Display-Tafeln, fünf Klassenzimmer sind aber mit Beamersystemen ausgestattet worden, es gibt Internetanschlüsse und ein WLAN-Netzwerk für die Klassenräume. Außerdem sei der Computerraum wiederbelebt worden.

In Beutelsbach an der Grundschule gibt es ebenfalls für fünf Klassenzimmer digitale Whiteboards (nicht zu verwechseln mit den neueren Display-Tafeln), zwei weitere Räume können mit mobilen Beamersystemen und Apple-TV ausgerüstet werden. Auch hier gibt es ein WLAN-Netzwerk für die Klassenräume. Internetanschlüsse und ein WLAN-Netzwerk hat auch die Grundschule in Strümpfelbach bekommen, darüber hinaus sind hier in sieben Klassenzimmern Display-Tafeln verbaut worden.

Display-Tafeln noch nicht überall im Einsatz

Zehn digitale Tafeln hat auch die Grundschule Großheppach bekommen, zusätzlich zum physischen und kabellosen Internetnetzwerk und einem PC-System für die einzelnen Klassenzimmer. Die Grundschule in Endersbach hat einen Server, mit dem sich die Tablets administrieren lassen, einen Schulserver für ein pädagogisches Netzwerk und ein WLAN-Netzwerk.

Besonders gut ausgestattet ist die Vollmarschule : 14 Display-Tafeln, ebenfalls ein Server für die Administration der Tablets, ein pädagogisches Netzwerk mit eigenem Service, ein PC-System für die Computerräume, Internetanschlüsse und WLAN-Netzwerk kommen hier zum Einsatz. Ähnlich ausgestattet ist die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, nur dass hier statt Display-Tafeln bislang 20 Beamersysteme mit Apple-TV im Einsatz sind.

Internet-Netzwerk im Remstal-Gymnasium noch nicht komplett

Die Reinhold-Nägele-Realschule hat bislang keine Tablet-Klassen und braucht daher auch keinen Administrationsserver, es gibt aber ein pädagogisches Netzwerk. Dafür hat die Schule aber gleich 30 neue Display-Tafeln bekommen und ist auch im Bereich der Computerräume neuerdings gut ausgestattet.

Im N2-Bau des Remstal-Gymnasiums ist das physische wie kabellose Internet-Netzwerk für die Klassenräume inzwischen auch ausgebaut worden. Neben einem pädagogischen Netzwerk und einem PC-System für Computerräume kommen hier 54 Beamersysteme mit Apple-TV in den Klassenzimmern zum Einsatz.

Das sollen die nächsten Schritte sein

Die Netzwerkplanungen für die Vollmarschule, die Erich-Kästner-Schule, die Reinhold-Nägele-Realschule und das Remstal-Gymnasium sollen über das Administratoren-Förderprogramm abgerechnet werden, dafür sei der Stadt Weinstadt bereits an Budget von 111.274 Euro bewilligt worden. Die Mittel seien aber noch nicht abgerufen worden.

Als Nächstes steht die Neuverkabelung des physischen Netzwerkes und des WLANs im Hauptgebäude des Remstal-Gymnasiums an. Die Grundschulen sollen Schulserver bekommen und punktuell müsse in fast allen Schulen das WLAN-Netzwerk noch erweitert werden. Auch bei der Präsentationstechnik soll noch nachgebessert werden. Die Stadt hofft, langfristig die Schulserver vereinheitlichen und zentralisieren zu können. Außerdem soll es eine „einheitliche Druckerlandschaft“ für alle Schulen geben. Ziel ist auch, zukünftig weniger und immer die gleichen Dienstleister (zum Beispiel für die Server-Wartung oder die Telefonanlagen) an den Schulen einzusetzen.