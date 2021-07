Eine Viertelmillion Euro hat Rocco Capurso in den vergangenen Jahren in die Digitalisierung seiner Märkte in Weinstadt und Schorndorf gesteckt. „Wir sind durchdigitalisiert“, sagt er bei einem Pressetermin vor seinem Remstalmarkt Mack in Endersbach. Viele, insbesondere kleinere Einzelhändler sind davon noch meilenweit entfernt. Das soll sich durch ein Projekt der Städte Fellbach, Waiblingen, Weinstadt und Winnenden ändern, das vom Verband Region Stuttgart (VRS) mit 75 000 Euro gefördert