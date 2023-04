"Dr. Nice": Neue ZDF-Serie von Produzent Stefan Raiser aus Weinstadt startet

Im Mai vor einem Jahr wurde die letzte Folge der ZDF-„Herzkino“-Serie „Ella Schön“ ausgestrahlt: Bei der Serie standen zwei grundverschiedene Protagonistinnen im Mittelpunkt, Drehort war die Ostsee-Halbinsel Fischland. Produziert hat die Dramedy die Dreamtool Entertainment GmbH aus München. Chef Stefan Raiser kommt aber ursprünglich aus Beutelsbach - und ist seinem Heimatort und insbesondere dem Musikverein auch heute noch sehr verbunden. Knapp ein Jahr später ist Stefan Raiser mit seiner neuen Produktion „Dr. Nice“ zurück in der besten sonntagabendlichen Sendezeit.

Ein Medical mit einem Schuss „Dr. Strange“ und Familien-Dramedy

„Dr. Nice“ erinnert mit seiner Ausgangssituation ein bisschen an erfolgreiche Arzt-Serien wie „Dr. House“, „Grey's Anatomy“ oder auch die deutsche Fernsehserie „in aller Freundschaft“ – mit einer Note von Marvels „Dr. Strange“ dabei: Patrick Kalupa („Alarm für Cobra 11“, „Die Rosenheim Cops“) spielt das chirurgische Genie Moritz Neiss mit „kantigem Charakter“. Der Arzt verliert bei einem schweren Unfall seine Hand und damit auch seine Karriere. Dann biegt die Handlung aber wieder ab in Richtung Familiendrama: Das Setting wechselt an die deutsch-dänische Grenze, Auftritt der 16-jährigen Lea - die Tochter, von der der Protagonist bisher nichts wusste.

Die erste Folge der neuen „Herzkino“-Reihe wird am Sonntag, 16. April, um 20.15 auf ZDF gezeigt, der zweite Teil folgt am Sonntag, 23. April, zur gleichen Uhrzeit. Jeweils eine Woche früher können die Filme bereits in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Neben Patrick Kalupa in der Titelrolle hat die Produktion von Stefan Raiser unter der Regie von Constanze Knoche außerdem die Schauspieler Maximilian Grill („Der letzte Bulle“), Brigitte Zeh („Magda macht das schon“), Bruno F. Apitz, Idil Üner, Hedi Kriegeskotte und Hendrik von Bültzingslöwen gewinnen können. Josefine Preuß („Nix festes“, „Türkisch für Anfänger“) spielt Arzthelferin Charlie Winkler, die außerdem die Lebensgefährtin der verstorbenen Mutter von Moritz Neiss’ Tochter ist: Sie versucht, Vater und Tochter zusammen zu bringen. Maximilian Grill spielt als pedantisch korrekter Chefarzt Dr. Florian Schmidtke einen ehemaligen Kommilitonen von „Dr. Nice“ - und bildet einen Gegenpol zu der extrovertierten Hauptfigur.

Erste männliche Hauptfigur für den Sonntagabend

Produzent Stefan Raiser sieht die neue „Herzkino“-Reihe als direkte Anknüpfung an „Ella Schön“: „Als wir uns von ihr verabschiedet hatten, war uns klar, dass etwas kraftvolles Neues folgen soll“, so der Produzent in einem Pressestatement des ZDFs. Mit „Dr. Nice“ werde ein neues Kapitel aufgeschlagen: „Ein eindeutiges Medical mit dem ersten männlichen Lead am Sonntag.“

„Dr. Nice“ soll ein schwieriger Frauenschwarm sein: „Ein Star-Chirurg und Genie in seinem Fach der Wiederherstellung, im zwischenmenschlichen Bereich allerdings deutlich ausbaufähig.“ Auch bei der neuen Reihe komme bei den Drehbüchern wieder das „,Ella Schön‘-Dream-Team“ mit Elke Rössler und Simon X. Rost zum Einsatz.

Auch was den Drehort angeht, hat sich das Team wieder etwas Besonderes einfallen lassen: „Unsere Geschichten spielen an einem sehr besonderen Ort in Deutschland, der Flensburger Förde“, verrät der Produzent. „Der Ostseearm, der sich im Norden Schleswig-Holsteins bis Dänemark zieht, bietet unverwechselbare Strände, Steilküsten und Badebuchten, ebenso wie einen spürbaren Einfluss der dänischen Nachbarn, die man stets im Blick hat.“ Dabei diene die Stadt Flensburg mit ihrem „Querschnitt der Gesellschaft“ als perfekter Nährboden für Geschichten: „Wir erzählen glaubhaft, emotional aus dem Leben, es geht um familiäre Bindungen, Verantwortung, Konkurrenz, Freundschaft, Liebe, Loyalität, Werte und um packende medizinische Fälle“, so der Produzent. „Dr. Nice“ soll „generationsübergreifendes Lagerfeuerfernsehen“ sein - mit politisch unkorrekter Hauptfigur.