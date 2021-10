Am Donnerstagnachmittag (30.09.) haben sich in Endersbach kurz hintereinander und an derselben Straße zwei Unfälle ereignet: Gegen 15.55 Uhr hat eine 81 Jahre alte BMW-Fahrerin in der Beutelsbacher Straße wohl aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Auto verloren und kam nach links von der Straße ab.

Anschließend überfuhr sie laut Polizeibericht eine Hecke und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die Seniorin selbst erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein