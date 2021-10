„Die Besten im Westen“ von Weinstadt werden am Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst auf der Birkelspitze feiern – so reimt der Endersbacher Pfarrer Michael Schneider in den sozialen Netzwerken. Er meint damit die evangelischen Kirchengemeinden Endersbach, Großheppach und Strümpfelbach. Die Kooperation hat einen kirchenpolitischen Hintergrund: Die Gemeinden werden früher oder später zusammenwachsen. „Durch den Pfarrplan sind wir gezwungen, näher zusammenzurücken, weil immer mehr Pfarrstellen