Dringender Aufruf zur Blutspende in der Beutelsbacher Halle am 15.9.

Patienten sind auch in der Ferienzeit weiterhin auf Bluttransfusionen angewiesen. Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei Operationen machen keinen Urlaub. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bittet daher dringend zur Spende. In Weinstadt besteht die Gelegenheit dazu am Mittwoch, 15. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Beutelsbacher Halle (Im Obenhinaus 5, 71384 Weinstadt). Termine lassen sich unter diesem Link vereinbaren.

Hoher Bedarf an Blutspenden wegen verschobener Operationen

In einer Pressemitteilung schreibt das DRK, die Corona-Pandemie stelle die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutprodukten immer wieder vor Herausforderungen. Krankenhäuser hätten seit Beginn der Pandemie immer wieder geplante Eingriffe verschieben müssen, um Notfall-Kapazitäten frei zu halten.

Jetzt, vor dem Hintergrund der Lockerungen, würden innerhalb der ohnehin für die Blutspende schwierigen Ferienzeit viele Operationen nachgeholt. Die Folge sei ein hoher Bedarf an Blutspenden, der alle Blutspendedienste aktuell vor eine ernsthafte Herausforderung stellt.

Zur Blutspende kommen soll nur, wer sich gesund und fit fühlt

Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile wird laut Pressemitteilung regelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile sind nur maximal vier Tage haltbar. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet daher alle gesunden Spendefähigen zur Blutspende. Kommen sollte aber wirklich nur, wer sich gesund und fit fühlt.

Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Sars-CoV-2-Impfstoffen ist nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes keine Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Regeln für Urlaubsrückkehrer

Spendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten, bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Alle Informationen zur Blutspende unter Corona-Bedingungen sind abrufbar unter diesem Link. Informationen rund um die Blutspende bietet außerdem der DRK-Blutspendedienst über die kostenfreie Service-Hotline 08 00/1 19 49 11.