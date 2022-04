In Teilen von Endersbach ist am Donnerstagvormittag, 21. April, gegen elf Uhr der Strom ausgefallen. Mehrere Nutzer meldeten die Störung auf der Störungsplattform des Netzbetreibers Netze BW, welcher das Stromnetz in Weinstadt als Pächter für die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH betreibt.

„Die Ursache für den Stromausfall war ein Kabeldefekt auf der Erdkabelstrecke zwischen dem Umspannwerk Endersbach und dem Schulzentrum“, erklärt eine Pressesprecherin der Netze-BW auf