Edeka und Rewe in Weinstadt: Lücken in Supermarkt-Regalen nach Mars-Lieferstopp

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat man sich schon fast an Lücken in den Supermarktregalen gewöhnt: Grund dafür waren meistens Hamsterkäufe, erst wegen des Lockdowns, dann wegen des Kriegs in der Ukraine.

Aktuell klaffen erneut Lücken im Sortiment bei Edeka und Rewe. Grund dafür ist aber weder Pandemie noch Krieg: Der US-Lebensmittelhersteller Mars möchte seine Preise steigern - die beiden deutschen Supermarktketten halten dagegen. Deshalb hat der Konzern jetzt einen Lieferstopp erwirkt - davon sind nicht nur Süßwaren betroffen.

Tierfutter: Mehrere Katzenfutter-Marken gehören zu Mars

Gerade im Tiernahrungsbereich merke man den Lieferstopp besonders stark, bestätigt Kai Reichert vom Edeka-Markt Reichert im Endersbacher Kalkofen. Denn: Dem US-Konzern gehören einige Firmen, die man mit dem Namen Mars gar nicht gleich in Verbindung bringt. „Bei Sheba und Felix ist gerade komplett alles leer“, so Kai Reichert. Denn auch diese Marken gehören Mars. „Tatsächlich wissen ganz viele das nicht.“

Betroffen seien außer den Süßwaren auch Reisprodukte: Denn Ben’s Original (bis 2021: Uncle Ben’s) gehört ebenfalls der Mars Incorporated. Kai Reichert legt den Kunden als Ersatz die Eigenmarkenprodukte ans Herz: „Da sind wir gut aufgestellt“ - sowohl bei den Schokoriegeln als auch beim Katzenfutter. Lieferengpässe gebe es bei den Edeka-Eigenmarken aktuell keine.

Edeka und Rewe finden die Preissteigerung des Konzerns nicht gerechtfertigt

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch, 12. Oktober, mitgeteilt hat, sind von dem Lieferstopp auch die Discounter-Töchter Penny (Rewe) und Netto (Edeka) betroffen. Auslöser für den Preiskampf waren laut der Mitteilung steigende Kosten beim Hersteller Mars, die dieser zwar „so gut wie möglich intern“ auffangen will, eine „Preisanpassung“ aber trotzdem für notwendig hält.

Das sehen die Supermarktketten anders: Man sehe trotz intensiver Verhandlungen keine Basis, die von Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren, teilte Rewe am Mittwoch gegenüber dpa in Köln mit. Demnach seien manche Forderungen für höhere Preise nicht mit höheren Kosten für Energie und Rohstoffe zu begründen. Das lehne man „strikt ab“, so Rewe. „Die aktuellen erheblichen Preisforderungen des Herstellers Mars sind aus unserer Sicht sachlich nicht begründet“, so ein Edeka-Sprecher in der Mitteilung.