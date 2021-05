Die Stadtwerke Weinstadt erweitern das Nahwärmenetz in Endersbach. Dazu wird von Dienstag, 25. Mai, an in der Eichenstraße gebaut. Bis Ende September sollen die Arbeiten, die in mehreren Bauabschnitten erfolgen, abgeschlossen sein. Gleichzeitig werden auch teilweise die Wasserhausanschlüsse saniert. Darüber informiert die Stadt Weinstadt in einer Pressemitteilung.

Die Eichenstraße wird für die Bauarbeiten in mehrere Abschnitte unterteilt. Baubeginn ist im Bauabschnitt 1 beim