Eigener Strom aus Sonne und Wind in Weinstadt: Suche nach Standorten läuft

Weil das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg und das „Windenergie-an-Land-Gesetz“ vorschreiben, dass mögliche Standorte für Photovoltaik und Windkraft ausgewiesen werden müssen, holt der Verband Region Stuttgart (VRS) bei den Kommunen in der Region Stellungnahmen zu vorhandenen Flächen ein.

Damit soll der Regionalplan ergänzt werden. Auch Weinstadt gibt dazu eine Stellungnahme ab, das Vorgehen dabei ist in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses behandelt worden.

Verweis auf den Flächensuchlauf und mögliche Flächen

Die Stadt hat ohnehin schon einen Flächensuchlauf für zwei geplante Photovoltaik-Parks gestartet, auf Antrag der GOL wurde dieses Verfahren auch um die Suche nach geeigneten Standorten für eine Windkraftanlage ausgeweitet. In ihrer Stellungnahme, die bis Ende November beim Verband Region Stuttgart eingereicht wird, wird die Stadt auf diese laufende Suche verweisen. Ergebnisse gibt es dazu noch nicht, mit denen sei aber voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres zu rechnen. Dann sollen die Erkenntnisse nachgereicht werden.

Außerdem sollen jetzt schon die bereits diskutierten Standorte für Freiflächen-Photovoltaik im Steinbruch Trappeler und im Gebiet Im Vogtshau (Schnait) angegeben werden. Die Stadt will in dem Schreiben auch auf die Problematik hinweisen, dass die vielen Landschaftsschutzgebiete den Ausbau der erneuerbaren Energien momentan sehr erschweren, für die Öffnung der regionalen Grünzüge plädieren und um mehr Flexibilität für die Kommunen bitten. Auch im Energieatlas enthaltene Überschneidungen mit der Stadtentwicklung gelte es anzusprechen. Es werden auch Punkte des Klimabündnisses in das Schreiben aufgenommen, allerdings als solche gekennzeichnet.