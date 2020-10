Eigentlich hätte am Donnerstag der Kirbemarkt den alljährlichen fünf Tage andauernden Ausnahmezustand in Beutelsbach einläuten sollen. Eigentlich. Denn im Corona-Jahr 2020 gibt es keinen Markt, keine rauschenden Partys, keinen Umzug und keinen Festakt auf dem Marktplatz, kurz: keine Kirbe. Heidi Ellwanger, die Sängerin des Musikvereins, die jeder kennt, der schon mal in der Beutelsbacher Halle auf einer Bierbank getanzt hat, übertreibt höchstens ein bisschen, wenn sie augenzwinkernd sagt: