Die Anwohner der Rossbergstraße in Beutelsbach können sich auf viel Betrieb vor ihrer Haustür einstellen: Im kommenden Jahr sollen im Abschnitt zwischen Falkenstraße und Amselweg Kanäle und Wasserleitungen erneuert werden – und zwar so, dass auch ein mögliches Neubaugebiet südlich der Falkenstraße versorgt werden könnte. In der Folge werden Straße und Gehweg neu angelegt, und auch in der Falkenstraße und in der Taubenstraße wird die Fahrbahn geöffnet.

