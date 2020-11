Im Heuweg 16 steht seit kurzem eine neue Lagerhalle: Das anthrazitfarbene Gebäude unweit der B 29 gehört der Obstbauer-Familie Häcker. Seit drei Generationen bauen die Häckers hier in und um Großheppach Obst und Wein an. Traditionell bringt der Familienbetrieb seine Ernte auf den Wochenmarkt nach Aalen – dort hat schon der Großvater verkauft. Als zusätzliches Standbein haben die Häckers in einem Nebenraum der neuen Halle einen Hofladen eingerichtet: An diesem Montag soll hier der Verkauf