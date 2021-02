Es dürften an die 30 Wohnungseinbrüche sein, bei denen sich eine Verbindung zu seiner Person konstruieren lässt – überführt worden ist ein 31-Jähriger jetzt immerhin in drei Fällen. In Weinstadt und Böblingen gaben Wischspuren mit seiner DNA am Tatort den Ausschlag, in Schorndorf verriet ihn ein Kaugummi. Welche kriminelle Struktur hinter den Einbruchserien steckt, darüber konnte am Amtsgericht Waiblingen nur spekuliert werden.

