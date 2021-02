Er war womöglich an bis zu 30 Wohnungseinbrüchen beteiligt. Verurteilt worden ist ein 31-Jähriger jetzt immerhin für drei seiner Taten. In Weinstadt und Böblingen gaben Wischspuren mit seiner DNA am Tatort den Ausschlag, in Schorndorf verriet ihn ein Kaugummi. Ein Erfolg für die Ermittler - doch wird der Mann seine Haftstrafe überhaupt absitzen?

Fotos einer verwüsteten Wohnung

Verhandlungspause am Amtsgericht Waiblingen: Eine junge Frau aus Schorndorf zeigt dem