Vor der Kulisse des Kolosseums in Rom und des Schiefen Turms von Pisa hat der Musikverein Schnait am Samstag in der Schnaiter Halle sein Jahreskonzert unter dem Motto „Italien“ gegeben.

Rund 200 Besucherinnen und Besucher verfolgten nach Vereinsangaben die Jugendkapelle sowie das Debüt des Großorchesters mit dem Florentiner Marsch. Ein Highlight bildete auch der Auftritt mit Tenor Stefan Bäumler, so der Verein.

