Eine Wohnung, zwei Quadratmeterzahlen: Weinstädter wegen Datenfälschung vor Gericht

Wer hat das Ausländeramt im Landratsamt Rems-Murr mit zwei verschiedenen Quadratmeterzahlen für ein und dieselbe Wohnung vergackeiert? Darum geht es in einem Fall aus Weinstadt vor dem Waiblinger Amtsgericht.

Der zum Zeitpunkt der Verhandlung 33-jährige Mann wird seitens der Stuttgarter Staatsanwaltschaft der Fälschung beweiserheblicher Daten in Tateinheit mit Erschleichen eines Aufenthaltstitels beschuldigt. Eine Angestellte der Ausländerbehörde hatte Strafanzeige gegen ihn erstattet, weil sie zwei Anträge auf Ehegattennachzug vom Angeklagten mit verschiedenen Quadratmeterzahlen bekommen hat: einmal mit 21,81 und einmal mit 27.

Am ersten Antrag mit den 21,81 Quadratmetern scheiterte der Nachzug der Ehefrau, denn in Deutschland sind zwölf Quadratmeter Wohnraum pro Person vorgeschrieben. Daraufhin flatterte dem Ausländeramt ein zweiter Antrag ins Haus, auf dem für das Ein-Zimmer-Appartement 27 Quadratmeter angegeben waren.

Vermieter musste als Zeuge vor dem Waiblinger Amtsgericht erscheinen

Die Behörde zweifelte nun auch an der Unterschrift des Vermieters, der als Zeuge vor Gericht erscheinen musste. Dort bestätigte der 35-jährige Vermieter aus Kernen, den ersten Antrag des Angeschuldigten unterschrieben zu haben, den zweiten jedoch keinesfalls. Richter Fabian Lindner bat den Vermieter an den Richtertisch, um das zu prüfen. „Nein“, sagte der Vermieter, das auf dem zweiten Antrag mit den 27 Quadratmetern sei nicht seine Unterschrift, und ergänzte, er hätte auch schon für die Vormieter solche Anträge unterschrieben, aber immer mit der Quadratmeterzahl von 21,81.

Nach dem ersten von ihm unterschriebenen Antrag auf Ehegattennachzug habe ihn für seinen Mieter, der vor Gericht angibt, kein Wort Deutsch zu verstehen und auf eine Dolmetscherin angewiesen zu sein, eine Übersetzerin angerufen und gefragt, ob er nicht einfach die Quadratmeterzahl ändern könne. „Nein, kann ich nicht“, habe er die Bitte abschlägig beschieden.

„Ich finde es eine Frechheit, dass sich der Vermieter jetzt einfach hinstellt und sagt, er hätte nichts damit zu tun, warf der Verteidiger Georgios Fragkos vor Gericht die Einholung eines grafologischen Gutachtens zur Überprüfung der Unterschriften in den Raum. Die Übersetzerin, welche den zweiten Antrag mit der falschen Quadratmeterzahl an die Ausländerbehörde gescannt hat, besitze hoffentlich noch das Original.

Richter will das Verfahren nicht einstellen

Diese vom Gericht ordnungsgemäß geladene Übersetzerin, wohl eine Bekannte des Angeklagten, blieb vor Gericht säumig. Gegen sie wurden 150 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise drei Tage Ordnungshaft, verhängt und sie muss die Kosten ihres Ausfalls tragen. Wegen der fehlenden Übersetzerin muss der Prozess um die gefälschten Daten für den Ehegattennachzug nun fortgesetzt werden. Eine Einstellung des Strafverfahrens kam für Richter Lindner nämlich nicht infrage. Erledigt könnte der Fall bereits sein, wenn der Angeklagte einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu jeweils 50 Euro akzeptiert hätte, aber dieser ist sich keiner Schuld bewusst.

Mit dem Ehegattennachzug und mit dem Aufenthaltstitel hat es nach Informationen seines Verteidigers am Rande der Gerichtsverhandlung übrigens trotzdem geklappt. Sein Mandant habe mittlerweile in eine andere Wohnung ziehen und die Frau habe nach Deutschland kommen dürfen, teilte der Anwalt mit. An etwa zwei Quadratmetern sei das Eheglück also nicht gescheitert. Die Verhandlung wird fortgesetzt, wenn die Prozessbeteiligten einen passenden Termin gefunden haben.