In einigen Weinbergen rund ums Remstal ist am frühen Mittwochmorgen (22.12.) bei Minusgraden Eiswein gelesen worden. Auch das Weingut Kuhnle in Strümpfelbach hatte seine Helferinnen und Helfer am Vorabend in Alarmbereitschaft versetzt. Warm eingepackt und mit Stirnlampen ausgestattet, trennten sie die gefrorenen Trauben vom Rebstock.

Sieben Jahre ist es her, dass Werner Kuhnle einen Eiswein ausgebaut hat. „Durch die Klimaerwärmung haben wir nicht mehr so die Möglichkeit jedes Jahr