Der Vorstand der Sozial- und Diakoniestation hat die neue Elektro-Flotte an die Mitarbeitenden übergeben. Das steht in einer aktuellen Pressemitteilung. 15 neue Wagen – Modell: Renault Twingo E – bringen künftig die Hilfe für ältere, kranke und hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger in die Haushalte in Weinstadt. „Die fleißigen Mitarbeitenden kommen somit nicht nur kompetent und freundlich, sondern auch klimafreundlich vor Ort“, freuen sich die Verantwortlichen der