Eltern-Taxis an Weinstädter Schule: Aussteigen im Halteverbot, Schüler genervt

Tag für Tag sieht Nora Rapp, Schulleiterin der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, „Autochaos“ vor dem Schulgelände: „Es ist so viel los - vor allem wenn das Wetter schlecht ist.“ Rapp berichtet, dass sich zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr die Autos anstauen und die Schüler ihren Weg hindurch suchen müssen. Es gebe zu wenig Park- und Haltemöglichkeiten in der engen Pestalozzistraße. Dennoch werden viele Schüler von „Eltern-Taxis“ gebracht.

Das wird nicht nur von der Rektorin, sondern auch vom Auto-Club Europa (ACE) als Risiko eingestuft: Vor den Schulen können brenzlige Situationen entstehen, durch Fehlverhalten von Eltern im Straßenverkehr. Und die betroffenen Kinder entwickeln erst später ein Gespür dafür, wie man sich richtig verhält. Um die Eltern über die Gefahren aufzuklären, organisierte die Erich-Kästner-Schule in Weinstadt gemeinsam mit dem ACE sowie dem Ordnungsamt eine „Eltern-Taxi-Aktion“.

Schulleiterin: „Direkt bis zum Eingang“ fahren ist nicht nötig

Die Schulleiterin Nora Rapp sagt, sie sehe immer wieder, wie es zu unzulässigem Parken auf der Straße komme. Das gefährde die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommenden Schüler und setzte sie einem „unnötigen Risiko“ aus. Sie könne verstehen, dass man das eigene Kind sicher zur Schule bringen wolle, sehe allerdings keine Notwenigkeit darin, die Schüler „direkt bis zum Eingang“ fahren zu müssen.

Auch Elternbeiratsvorsitzende Melanie Merz sieht ein Problem in der Anzahl der mit dem Auto anfahrenden Eltern. Es gehe schließlich nicht nur um die Schüler der Gemeinschaftsschule, sondern auch um die „Eltern-Taxis“ der drei angrenzenden Schulen.

Nora Rapp und Melanie Merz wollen diesem Problem etwas entgegensetzen. Deshalb haben sie die „Eltern-Taxi-Aktion“ organisiert. Dazu beziehen sie am Donnerstag zusammen mit vier Polizisten, dem Regionalbeauftragten des „Auto-Clubs Europa“ sowie Schülern Stellung vor der Gemeinschaftsschule. Dort sprechen die drei Siebtklässler, die Schulleiterin, die Elternvertreterin und die Verkehrsfachleute Eltern an, die ihre Kinder mit dem Auto bringen.

Aussteigen trotz Halteverbot: 20 Fälle in 30 Minuten

Elias Schempf, Regionalbeauftragter des ACE, sieht das Problem so: „Es liegt am falschen Fahrverhalten der Eltern, nicht an der Lage vor der Schule.“ Er erklärt, dass durch die Wendeplatte am Ende der Pestalozzistraße ein verkehrsgerechtes Wenden und anschließend korrektes Parken möglich seien - somit auch das sichere Abliefern des Kindes. Dennoch beobachten die Anwesenden, schon bevor es zum Stau kommt, wie einige Autos mitten auf der Wendeplatte halten und Kinder hier aussteigen. Nach einigen Minuten bildet sich bereits eine Reihe an Autos und die ersten Schüler kommen zwischen der Autokette hervor. Elias Schempf zählt innerhalb von 30 Minuten 20 Fälle, in welchen Schüler im Halteverbot auf der Wendeplatte aussteigen. Nur zwei Fahrer meistern den Vorgang ordnungsgemäß. Die Polizisten und Schüler bekommen von den Fahrern auf die Frage, weshalb sie gegen die Verkehrsordnung verstoßen, ähnliche Antworten: Hektik und Bequemlichkeit sind dabei die Spitzenreiter.

Nico ist einer der Schüler, die sich an diesem Morgen freiwillig an der Aktion beteiligen. Er geht in die siebte Klasse der Gemeinschaftsschule und kommt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule. Er selbst ist genervt von den vielen Autos: „Ich komme mit dem Fahrrad kaum vorbei.“

Der ACE-Regionalbeauftragte Schempf sieht ein Problem mit langfristigen Folgen: „Kinder sollten schon früh die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr lernen, um die Situationen einschätzen zu können - das können sie aber nicht auf der Rückbank.“ Die Ansprüche an die Schulweg-Sicherheit seien in den letzten Jahren angestiegen, ebenso wie die Anzahl der „Eltern-Taxis“.

Darum habe das Kultusministerium auch Programme wie „Movers“ (übersetzt: „Beweger“) und „Goodbye Eltern-Taxi“ in die Wege geleitet. Dabei soll zum einen die Infrastruktur der Schulwege verbessert werden, um den neuen Sicherheitsansprüchen gerecht zu werden. Zum anderen soll auch die Mündigkeit der jungen Schüler durch Aufklärung und Verkehrserziehung gestärkt werden, sagt Elias Schempf.

Das Kultusministerium hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Anzahl der „Eltern-Taxis“ zu halbieren.

Laufen, Rad- oder Busfahren, oder wenigstens früher aussteigen

Für den Anfang gebe es schon simple Lösungsansätze, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Melanie Merz. Angefangen damit, dass die Schüler selbstständig zur Schule laufen könnten. Sollte das nicht infrage kommen, gebe es noch die Option, mit dem Fahrrad zu fahren.

Ebenso gebe es am Schulzentrum direkt eine Bushaltestelle, so dass die Schüler nur über das sichere Schulgelände laufen müssten. Eltern, die trotzdem darauf bestehen, ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren, könnten es auch an naheliegenden Parkplätzen außerhalb des Schulgeländes aussteigen lassen - das würde den Stau direkt vor dem Schuleingang vermutlich schon verringern.