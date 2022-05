Ende des Funklochs: Mobiler Mobilfunkmast in Weinstadt-Endersbach aufgestellt

Ende des vergangenen Jahres ist der Mobilfunkmast des Anbieters Vodafone in der Bebionstraße abgeschaltet worden. Dieser befand sich auf einem Wohn- und Geschäftshaus und hat ganze zwanzig Jahre lang bei Mobilfunkkritikern für viel Unmut gesorgt.

Ende 2021 lief der Vertrag zwischen Betreiber und Hauseigentümern aus. Für diejenigen, die seit Errichtung des Mastes gegen diesen gekämpft hatten, ein Grund zum Feiern - für viele andere Endersbacher, die seitdem an bestimmten Orten keinen oder schlechten Handyempfang hatten, ein großes Ärgernis. Ein mobiler Mobilfunkmast soll jetzt provisorisch das Funkloch schließen.

Stadt Weinstadt weiterhin im Gespräch mit Telekom und Vodafone

Dieser mobile Aufbau auf einer Art Autoanhänger in Endersbach war bereits Anfang des Jahres als Interimslösung angekündigt worden, damals wurde aber noch über den Standort diskutiert. Jetzt ist der Mast auf einer privaten Wiese in der Nähe der Tennisplätze aufgestellt worden - laut Mitteilung der Stadt Weinstadt soll er in Kürze in Betrieb genommen werden.

Wie lange der mobile Mast einen neuen Mobilfunk-Standort ersetzen soll, bleibt weiterhin unklar. Die Stadtverwaltung sei seit längerer Zeit im Gespräch mit den beiden Mobilfunkunternehmen Vodafone und Telekom, so die Mitteilung weiter. Beide Firmen sind nämlich im Gebiet Endersbach auf der Suche nach einem dauerhaften Standort für eine neue Mobilfunkantenne.

Bisherige Standortvorschläge haben nicht gepasst

Bisher konnten sich die beiden Anbieter nicht einig werden, was den Standort betraf: Die vorgeschlagenen städtischen Grundstücke, die dafür infrage gekommen wären, passten bisher nie für beide Netze. Jetzt könnte aber tatsächlich auch bei der langfristigen Standortsuche ein Durchbruch gelungen sein.

„Voraussichtlich soll an der Stelle des mobilen Mastes in Zukunft eine fest installierte Antenne stehen, über die dann beide Mobilfunkanbieter 4G- und 5G-Netze betreiben werden“, so die Stadt Weinstadt. Die beiden Unternehmen werden dafür demnach einen gemeinsamen Bauantrag stellen, den dann das Baurechtsamt prüfen werde.

Ist mit der privaten Wiese ein Kompromiss gefunden?

Bei der Entscheidung für oder gegen einen Standort wäge die Stadtverwaltung die verschiedenen Interessen ab: Dabei gehe es zum einen darum, die Versorgung sicherzustellen und damit zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Aber auch darum, mögliche Strahlenbelastungen für die Bürgerschaft zu begrenzen und gleichzeitig den Schutz der Landschaft und des Stadtbilds zu gewährleisten, erläutert die Stadt Weinstadt.

So sei auch der jetzige Antennen-Standort zustande gekommen: „Um zu vermeiden, eine Antenne beispielsweise auf dem Rathaus Endersbach - also inmitten einer dichten Bebauung - zu errichten, haben die Unternehmen einen Standort auf einem Privatgrundstück neben den Tennisplätzen des TC Endersbach ins Auge gefasst.“ Aus Sicht der Stadtverwaltung könne mit diesem Standort voraussichtlich ein Kompromiss gefunden werden.

Immissionschutzrichtlinien werden eingehalten

Auch mit dieser Lösung werden vermutlich nicht alle Anwohner glücklich sein. Die Stadt betont in ihrer Mitteilung jedoch, dass jede genehmigte Mobilfunkanlage stets die Empfehlungen der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchV) einhalte – auch dieser mobile Standort.

„Grundlage dieser Empfehlungen sind die wissenschaftlich nachgewiesenen, gesundheitsrelevanten biologischen Wirkungen, die durch eine Einwirkung hochfrequenter Felder ausgelöst werden können“, schreibt die Stadtverwaltung. „Die Grenzwerte wurden so festgelegt, dass die Bevölkerung vor wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken geschützt wird. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums prüft das Bundesamt für Strahlenschutz laufend die wissenschaftlichen Grenzwerte.“