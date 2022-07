Endersbach: Wie geht es weiter mit Einkaufsstraße, Silcherschule, Hallenbad?

Weinstadt wird weiter wachsen. Und bei Endersbach handelt es sich um eine der Hauptwachstumszonen. Deshalb nimmt die Stadt für den Ausbau der Infrastruktur auch besonders Geld in die Hand. Das Bürger-Interesse am Rundgang mit Oberbürgermeister Michael Scharmann und Baubürgermeister Thomas Deißler war groß. Ein zentrales Anliegen: Wie geht mit der Strümpfelbacher Straße als Einkaufsstraße weiter? Auch das neue Hallenbad wurde thematisiert.

Zuvor fanden schon Rundgänge in Strümpfelbach, Schnait und Beutelsbach statt. In Endersbach haben laut Stadt 60 bis 70 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen. Sie starteten in der Einkaufsstraße unter dem an einen Reiserbesen erinnernden Maibaum. Viele wollten sich über die geplante Neugestaltung der Einkaufsstraße zwischen Viadukt und Zehntscheuer informieren. Endersbach, so Baubürgermeister Deißler, sei ein Unterzentrum, das der Nahversorgung der Bevölkerung diene. Die Einkaufsstraße müsse überarbeitet werden, um die Geschäfte dort zu halten, die Qualität zu steigern und ein Gleichgewicht zwischen den beiden Straßenseiten herzustellen.

Verkehr: Es soll einen "Shared Space" mit Tempo 20 geben

Intensiv diskutiert wurde über die angepeilte Verkehrsführung, mit der einerseits der Durchgangsverkehr nach Strümpfelbach und Kernen aus der Strümpfelbacher Straße herausgehalten und um Endersbach herum geführt werden soll. Andererseits sollen die Kunden der Ladenlokale weiterhin zum Hineinfahren, Parken und Einkaufen animiert werden. Erreicht werden soll dies mit einem „Shared Space“, einem Bereich, den sich Auto-, Fahrradfahrer und Fußgänger teilen sollen. Die Höchstgeschwindigkeit soll hier bei 20 Stundenkilometern liegen.

„Die Kunden kommen aus einem Radius von 50 Kilometern, sie fahren mit dem Auto zum Einkaufen und benötigen auch Parkplätze“, so Bürgermeister Deißler. Ganz einfach wird der Umbau wohl nicht: Es gehe nicht nur allein darum, einen neuen Straßenbelag einzubringen und dabei die Gesichtspunkte modernen Hochwasserrisikomanagements zu berücksichtigen, warnte Oberbürgermeister Scharmann jetzt schon vor. Die wirklichen Probleme bei diesem Projekt lägen unter der Erde. „Alles, was unter der Erde liegt, muss komplett erneuert werden“, so Baubürgermeister Deißler. Und dort befinden sich bekanntlich nicht nur Strom und Fernmeldekabel, Gas-, Trink- und Brauchwasserleitungen, sondern auch noch der verdolte Bachlauf.

Umbau wird „eine dreckige Sache“

Gleichzeitig die Leitungen zu erneuern, die Versorgung der Anwohner sicherzustellen und weiterhin den Einkaufs- und Kundenverkehr zu ermöglichen wird, laut Deißler, „eine dreckige Sache“. Im Augenblick stecke man in der Entwurfsplanung, man gehe davon aus, dass die Bauarbeiten Ende 2023, Anfang 2024 beginnen werden. Eingeplant seien dafür zwei Bauabschnitte und eine Bauzeit von anderthalb Jahren.

„Unser erstes Riesenprojekt“, so Scharmann, stelle allerdings Umbau und Erweiterung der Silcherschule dar. Es handle sich um eine „extrem große Grundschule“, aber es lohne sich immer, eine Schule im Ort selbst auszubauen. Die Stadt gehe nach derzeitigem Stand von Baukosten in Höhe von 17 Millionen Euro aus, aber „hier ist der Druck am stärksten“.

Endersbach sei „Wachstumsfläche“ sowohl in Richtung Neuer Friedhof wie auch Halde. Mit dem weiteren Zuzug junger Familien, steigenden Schülerzahlen, dem zunehmenden Anspruch auf Ganztagesbetreuung müsse gerechnet werden.

Das Schulgebäude werde sich harmonisch ins Ortsbild einfügen, versprach Bürgermeister Deißler. Für den Standort spreche auch die Nähe zum Bildungszentrum, was den Kindern den Übergang in die weiterführende Schule erleichtere und die Nutzung der dortigen Einrichtungen ermögliche.

Neues Hallenbad wird kein "Spaßbad"

Bei einer dieser Einrichtungen wird es sich um das neue Hallenbad handeln, dessen Pläne Scharmann und Deißler an seinem neuen Standort beim Bildungszentrum vorstellten. Bei dem 11,5 Millionen Euro teuren Neubau werde es sich um kein „Spaßbad“ handeln, sondern um ein Nutzbad sowohl für Schule, Sport und Öffentlichkeit. Es werde sechs 25-Meter-Bahnen umfassen, ein Lehrschwimmbecken und einen Kleinkindbereich. Betreiben werden es die Stadtwerke, ausgelegt sei es für bis zu 80.000 Besucher im Jahr.

„Es ist extrem viel geplant, es wurde in den letzten Jahren extrem viel gemacht. Es geht weiter“, lautete Scharmanns Fazit. Der OB nutzte den Spaziergang durch den Flecken, um auf ein ebenfalls zwischen Endersbach und Beutelsbach geplantes zentrales Feuerwehrgerätehaus zu verweisen, während Projektleiter Henning Wendler das in Strümpfelbach anlaufende Verlegen des Breitband-Glasfaserkabelnetzes durch die Stadtwerke vorstellte. „Bis 2030 graben wir Weinstadt einmal komplett um“, kündigte er an. Der Netzausbau für ganz Weinstadt werde Stadt und Stadtwerke 30 bis 35 Millionen Euro kosten - eine Investition, die sich langfristig über die von den Netzbetreibern und -nutzern zu zahlende Miete rentieren werde.