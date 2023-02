Endlich wieder Kinderfasching: TSV Strümpfelbach freut sich auf Start nach Corona

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Am Sonntag, 12. Februar, von 14 bis 17 Uhr lädt der TSV Strümpfelbach ein zum Kinderfasching in der Sport- und Gemeindehalle. Das Programm richtet sich laut Ankündigung des Vereins hauptsächlich an Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Der Eintritt pro Nase kostet drei Euro. „Freut euch auf ein buntes Musik- und Tanzprogramm, verschiedene Spiele, Start unserer „Rakete“ und eine Tombola ohne Nieten“, so der Verein.

Verein sucht weiterhin Sponsoren für die Tombola

Dass dieser Kinderfasching wieder stattfindet, sei vielen ehrenamtlichen Helfern, Eltern und Kindern zu verdanken: „Es müssen Plakate gedruckt und aufgehängt werden, Helfer für den Auf- und Abbau gefunden werden, Kuchen- und Waffellisten gefüllt werden, Eltern für den Verkauf der Leckereien gefunden werden und die größte Herausforderung gemeistert werden - die Preise für die Tombola gefunden werden“, so Sylvia Haag vom TSV Strümpfelbach.

Es sei heute nicht mehr so einfach, Firmen zu finden, die bereit sind, ein paar „Geschenke“ für die Tombola herzugeben, auch kurz vor der Veranstaltung ist die Suche noch nicht abgeschlossen: Wer sich hier angesprochen fühle, könne sich gerne unter sipei@web.de melden, so der Verein.

Kinder entwerfen eigene Choreografie

Innerhalb der Turngruppen sei die Freude groß gewesen über diesen Neustart nach Corona: Die Turnkinder, die schon länger dabei sind, hatten die Tänze „Biene Maja“ oder „Lollipop“ gleich wieder drauf und halfen den jüngeren Kindern beim Einstudieren. „Die Kinder sind mit so viel Spaß dabei, dass sie sogar eine eigene Choreografie entworfen haben“, erzählt Sylvia Haag.

Der Erlös des Faschings kommt auch dieses Jahr wieder den Turnkindern zugute. Das Geld verwende der Verein zum Beispiel für die Anmeldegebühr zum nächsten Turnfest, für die Anschaffung neuer Turngeräte oder auch einfach mal zum gemeinsamen Pizzaessen: „Und wenn wir diese vielen glücklichen Kinderaugen wieder sehen, bestätigt uns das in unserem Tun.“