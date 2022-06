Endlich wieder Leuchtender Weinberg in Weinstadt: Ticketverkauf hat begonnen

Auf diese Veranstaltung haben viele ganz besonders lange gewartet: Nicht nur musste das beliebte Fest in den Weinbergen zwischen Beutelsbach und Schnait in den Jahren 2021 und 2020 coronabedingt ausfallen, im Jahr davor musste der Leuchtende Weinberg wegen eines heftigen Unwetters frühzeitig abgebrochen werden – zur großen Enttäuschung der Gäste. Jetzt steht fest: Dieses Jahr soll der Leuchtende Weinberg wieder in alter Pracht stattfinden können. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

2021 abgesagt wegen fehlender Planbarkeit

2021 hatte es zuerst so ausgesehen, als könne der Leuchtende Weinberg vielleicht sogar noch stattfinden. Eine Entscheidung der Stadtverwaltung hatte erst Ende Mai 2021 die endgültige Absage des Lichterfestes bewirkt: „10.000 Leute auf engem Raum in den Weinbergen – das ist einfach nicht realistisch“, sagte Kulturamtschef Jochen Beglau damals.

Die Stadt begründete die Absage im vergangenen Jahr auch mit der wegen der sich ständig veränderenden Corona-Situation fehlenden Planungssicherheit: Es sei „nicht absehbar, dass sich die Lage so entspannt, dass man die Veranstaltungen sinnvoll durchführen kann und dass sie auch die entsprechende Atmosphäre für die Besucher bieten“, so Beglau im Mai 2021.

Livemusik, Lichterkunst und Feuerwerk

Dieses Jahr soll dem Leuchtenden Weinberg endlich nichts mehr im Wege stehen: In den Weinbergen rund ums Remstalkino soll es laut der Internetseite der Stadt Weinstadt am Samstag, 30. Juli, Livemusik auf mehreren Bühnen, Feuerartistik, Walking Acts und ein spektakuläres Feuerwerk geben.

„Genießen Sie den fulminanten Ausblick ins Rems- und Neckartal bei erlesenen Weinstädter Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten aus den Küchen heimischer Gastronomen, während die Sonne die Rebhänge allmählich in ein magisches Abendrot taucht“, wirbt die Stadt für die Veranstaltung. Wie immer soll nach Sonnenuntergang eine farbige Beleuchtung der Weinhänge für eine besondere Stimmung sorgen.

Tanzen mit einem Weltmeister

Auch dieses Jahr stehe der leuchtende Weinberg ganz unter dem Motto der Stadt: „Kultur trifft Natur“. Musikalisch sollen ganz verschiedene Musikrichtungen von Rock und Pop über Swing und Jazz bis Folk oder sogar House Music dabei sein – egal ob akustisch oder verstärkt, Hauptsache partytauglich, so die Stadt.

Außerdem wird am 30. Juli der Tango-Weltmeister des Jahres 2006 Enrique Grahl einen „Sunset Tango“ vorführen, bei dem Gäste dann auch mittanzen können.