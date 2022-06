Energiesparen als Trend: Die Solaroffensive Weinstadt stößt auf großes Interesse

Die Stadt Weinstadt hat ihre Solaroffensive, die in Kooperation mit der Energieagentur Rems-Murr zwischen dem 20. Juni und dem 1. Juli durchgeführt wird, offensichtlich genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet: Das Interesse der Weinstädter an diesen günstigen Beratungsterminen mit „PV-Check“ im Eigenheim ist sehr groß.

„Wir hatten mit 50 bis 70 Beratungen gerechnet, bis heute Morgen sind über 200 Anfragen eingegangen“, berichtet Friedrich Huster, Klimamanager für Weinstadt, der das Projekt von städtischer Seite begleitet.

Sechs Beratungstermine an einem Tag

Die Verwaltung überlege nun schon, ob das Angebot ausgeweitet werden kann. Ob und wie das finanziert werden kann, darüber muss der Gemeinderat aber noch beraten. Jetzt stehen erst einmal die Beratungstermine für die Haushalte an, deren Anfrage bereits bewilligt worden ist. Dafür tourt Uwe Schelling, Diplom-Ingenieur für Energieberatung und ehemaliger Geschäftsführer der Energieagentur, mit dem Fahrrad durch den Ort.

Insgesamt sechs Hausbesuche hat er alleine an diesem Dienstag auf dem Plan. „Deswegen muss ich auch hin und wieder mal auf die Uhr schauen“, entschuldigt er sich. Trotzdem nimmt er sich für die Kunden viel Zeit – und schaut genau hin. Unter den ersten Teilnehmern der Solaroffensive sind Andrea und Christian Knauf. Die beiden wohnen in einem Bungalow in Endersbach, den sie vor rund zehn Jahren gekauft haben und seitdem nach und nach Renovierungsarbeiten vornehmen.

An der Ölheizung lässt sich einiges einstellen

Das Ehepaar möchte gerne wissen, welche Möglichkeiten sie haben, in ihrem Haushalt Energie einzusparen. Sie haben eine etwas neuere Ölheizung verbaut: Von dieser würden sie sich generell schon ganz gerne trennen, sagt Andrea Knauf, aber nur, wenn sich das eben auch lohnt. Rein vom Alter her würde der Kessel sicher noch eine ganze Weile durchhalten, sagt Uwe Schelling.

Er zeigt den Endersbachern ein paar Tricks, wie man über die Einstellungen der Ölheizung Energie sparen kann: die Zirkulation nicht den ganzen Tag laufenlassen, nur dann, wenn man wirklich schnell heißes Wasser braucht – also zum Beispiel morgens und abends.

Das Heißwasser nicht grundsätzlich auf die Höchsttemperatur einstellen, sondern lieber einmal die Woche zur Legionellenbekämpfung ein Desinfektionsprogramm laufenlassen, das kurzzeitig ordentlich einheizt. Auch das lässt sich im Heizraum programmieren. Und, ganz wichtig: freiliegende Warmwasserrohre isolieren. „Jeder Meter unisolierte Leitung ist wie eine normale 60-Watt-Birne, die dauerhaft brennt“, sagt Schelling.

Ist die Nahwärme eine Alternative zur Ölheizung?

Aber auch, wenn man hier mit einfachen Mitteln einiges einsparen kann: Man müsse sich bei Gas und Öl auch klarmachen: „Es wird nicht billiger.“ Von der ganz aktuellen Krise einmal abgesehen, werde bis 2025 eine CO2-Besteuerung von stolzen 18 Cent pro Liter wirken. Uwe Schelling rät dem Ehepaar, sich mit der Stadt in Verbindung zu setzten: Immerhin setzt Weinstadt immer stärker auf Nahwärme, das wäre langfristig vielleicht auch eine Alternative, wenn es nicht gleich eine Wärmepumpe sein soll, die eben auch ihre Vor- und Nachteile hat.

Auch das Thema der Gebäudedämmung beschäftigt das Ehepaar: Seit ihrem Einzug sind zwar die Fenster nach und nach ausgetauscht worden, ansonsten haben sie aber noch nichts unternommen. Gerade in den vergangenen Tagen habe sich das Haus sehr stark aufgeheizt. Und im Winter verliert das Haus unnötig Wärme, befürchten die Endersbacher.

Erst das Dach dämmen, dann PV-Anlage aufbauen

„Die Empfehlung zur Außenwanddämmung ist bei den heutigen Ölpreisen schon gegeben“, sagt der Energieberater. Jedenfalls müsse man sich mit der Frage nach der Dämmung auseinandersetzen, bevor man sich eine PV-Anlage aufs Dach baut.

Wer das Dach in näherer Zukunft noch zusätzlich isolieren möchte, sollte das dringend vorher tun. Obwohl auch die Anlage an sich, dadurch, dass sie das Dach beschattet, schon eine positive Wirkung habe: Das Dach selbst bekommt nicht mehr so viel Sonne ab und heizt sich auch nicht mehr so stark auf. „Das ist ein positiver Nebeneffekt“, so Schelling.

Flachdach bietet viel Platz für PV-Anlage

Andrea und Christian Knauf spielen schon länger mit dem Gedanken, in eine PV-Anlage zu investieren. Auch, weil sie als Familie überlegen, das zweite Auto demnächst durch ein E-Fahrzeug zu ersetzen. Doch würde so eine Anlage sich für sie wirklich lohnen? Um hier weiterzuhelfen, schaut sich der Energieberater den Stromverbrauch der Familie und auch die Pläne vom Dach genau an.

Auf dem Bungalow stehen voraussichtlich um die 120 Quadratmeter für Solarpaneele zur Verfügung, auch, wenn vielleicht nicht die gesamte Fläche bestückt werden kann. „Man muss eben schauen, wie es mit der Statik ist und wie viel man auf das Dach draufbringen kann“, sagt Uwe Schelling.

Mit oder ohne Stromspeicher? Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Zum Schornstein müsse man mit den Paneelen einen Abstand einhalten, besonders auf der Nordseite, denn dieser wirft einen Schatten. Auch davon, die durch eine Dachkante abgesetzte gleich ans Gebäude anschließende Garage zu bestücken, rät er ab: Denn auch die Kante wirft einen Schatten.

Aufgrund seiner Erfahrungswerte geht Uwe Schelling davon aus, dass sich eine Fotovoltaikanlage ohne Speicher für die Familie Knauf innerhalb von zehn bis 14 Jahren rentieren würde. Die Speicher seien eben sehr teuer und machten die Anlagen leider schnell unwirtschaftlich, so der Energieberater.

Lange Wartezeiten: Handwerker fehlen

Ohne einen Speicher könnten die Knaufs bis zu 40 Prozent ihres Strombedarfs damit selbst erzeugen. Speist die Anlage im Sommer mehr Strom ins Netz ein, als die Familie verbraucht, bekommen die Knaufs sogar Geld dafür.

Noch einen heißen Tipp hat Uwe Schelling für die Endersbacher: In ein paar Jahren werde es wahrscheinlich möglich sein, ein E-Auto als Speicher für die PV-Anlage zu nutzen. Damit könne man jetzt schon mal planen – denn so schnell bekomme im Moment sowieso keiner eine Fotovoltaikanlage aufs Dach: „Warten müssen Sie sowieso“, so der Energieberater: „Sie bekommen nämlich keine Handwerker.“