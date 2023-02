Erdbeben in der Türkei: 20-Jähriger aus Weinstadt rettet Menschen aus Trümmern

Er ist aus Weinstadt, 20 Jahre alt, Student - und hat sich am Montag auf den Weg ins Erdbebengebiet in der Türkei gemacht. Tim Heunisch ist schon seit einigen Jahren bei der privaten deutschen Hilfsorganisation „@fire“ aktiv, die auf der ganzen Welt Katastrophenschutz leistet: ob 2010 in Haiti, 2015 beim großen Erbeben in Nepal oder bei der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im Sommer 2020.

Nach fast zwei Tagen Reise ist der junge Helfer mit seinem Team in Kahramanmaras angekommen - er und sein Team konnten laut Mitteilung von @fire am frühen Mittwochmorgen gemeinsam mit lokalen Einsatzkräften bereits zwei Personen lebend aus den Trümmern bergen.

Hilfsorganisation „@fire“ wird in die Türkei gerufen

Am Dienstagnachmittag ist es unserer Redaktion gelungen, persönlich mit dem Weinstädter Katastrophenhelfer zu sprechen, Tim Heunisch befand sich da noch auf dem Weg vom Flughafen in Adana zur sich im Erdbebengebiet befindlichen Stadt Kahramanmaras. Mit den Einsatzkräften in Kontakt zu treten, war schon da gar nicht mehr so einfach: Immer wieder bricht das Gespräch ab. Das Netz ist instabil.

Sein Team ist zertifiziert im Bereich USAR (urban search and rescue, also Suche und Rettung in urbanen Gebieten) und habe sich bei den Vereinten Nationen für die Katastrophenhilfe in der Türkei angeboten, berichtet der 20-Jährige am Telefon. Er ist bei @fire ehrenamtlich als Pressesprecher und in der Einsatzleitung tätig. Die Hilfsorganisation ist Teil der „International Search and Rescue Advisory Group“ der Vereinten Nationen (INSARAG).

Beschwerliche Reise über verschneite Straßen nach Kahramanmaras

Dann seien sie bald schon von der türkischen Regierung angefordert worden. Am Montag startete das 17-köpfige Team am Frankfurter Flughafen, dabei sind außerdem zwei Rettungshunde und etwa zwei Tonnen Ausrüstung in Adana angekommen, hat das USAR-Team zunächst dort Stellung bezogen und eine Art Rezeption für die anderen hier ankommenden Hilfsorganisationen aufgebaut. Am Dienstag ging es dann los in Richtung Kahramanmaras.

Da die Hauptverbindungsstraßen teilweise zerstört seien, sei es eine beschwerliche Anreise über schneebedeckte Straßen in den Bergen gewesen, berichtet die Hilfsorganisation. Am Dienstagnachmittag trafen die 17 Einsatzkräfte und die Rettungshunde in der durch das Beben stark zerstörten Stadt im südlichen Anatolien ein. Dort würde man als Erstes das Einsatz-Camp aufbauen und dann mit den Erkundungsmaßnahmen beginnen, so Tim Heunisch am Dienstagnachmittag.

Zwei Personen aus eingestürzten Wohnblöcken geborgen

Auf der Internetseite der Hilfsorganisation lässt sich der Einsatz in der Türkei in groben Zügen mitverfolgen. Am Mittwochmorgen kann @fire dort schon erste Erfolge vermelden: Das Rettungsteam konnte demnach am frühen Morgen zwei Personen lebend aus mehreren eingestürzten Wohnblöcken retten.

Sobald die „Base of Operations“ eingerichtet gewesen sei, habe man sofort mit der Erkundung des Gebietes und ersten Such- und Rettungsmaßnahmen begonnen, schreibt die Organisation: „In mehreren eingestürzten Wohnblöcken und Gebäuden konnten mehrere Personen geortet werden. In den frühen Morgenstunden konnten in Zusammenarbeit mit den lokalen Einsatzkräften zwei Person bereits lebend aus den Trümmern gerettet werden.“ Die Rettung der weiteren Personen, die in den Trümmerstrukturen lokalisiert wurden, werde derzeit fortgesetzt.

Tim Heunisch hat auch schon Waldbrände in Brandenburg bekämpft

Die Organisation „@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V.“ ist seit 2002 weltweit in der Nothilfe aktiv und ist laut eigenen Angaben als gemeinnützige Hilfsorganisation gelistet. Alle der mehr als 400 Mitglieder engagieren sich demnach ehrenamtlich und unentgeltlich in der nationalen und internationalen Katastrophenhilfe, die Finanzierung der Einsätze wie auch der Ausbildung und Ausrüstung erfolge größtenteils über Spenden.

Bekannt sind die Einsatzkräfte von @fire auch wegen ihres Know-hows bei der Waldbrandbekämpfung, neben dem Suchen und Retten von Verschütteten nach Erdbeben (USAR) das zweite Spezialgebiet der Hilfsorganisation: So waren Tim Heunisch und sein @fire-Kollege Benno Graze aus Korb 2020 bei den Waldbränden in Brandenburg im Löscheinsatz.