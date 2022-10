Erfolg für den Jugendgemeinderat Weinstadt: Beachvolleyball-Feld wird gebaut

Der Jugendgemeinderat Weinstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut zu wichtigen Themen beraten, die Jugendliche in Weinstadt beschäftigen.

An der Tagesordnung standen unter anderem das Beachvolleyballfeld in Schnait, der Ausbau des öffentlichen WLAN sowie der Bau öffentlicher Trinkbrunnen. Außerdem wurde das Ende der Amtszeit dieses Jugendgemeinderates thematisiert, da im März 2023 bereits die Neuwahlen beginnen.

Das Beachvolleyballfeld in Schnait wird schon gebaut

Seit Herbst 2021 befasst sich der Jugendgemeinderat mit der Planung sowie Umsetzung eines Beachvolleyballfeldes. Mitte Oktober startete das Bauamt mit den Bauarbeiten auf dem Gelände des alten Sportplatzes neben dem bereits vorhandenen Kleinspielfeld in Schnait. Im Zuge dessen soll ebenso ein öffentlicher Trinkbrunnen an der Schnaiter Halle installiert werden. So hatte es das Gremium von Anfang an vorgeschlagen und sieht nun die Bewilligung als „einen Erfolg“.

Zu Beginn der Planung ging der Jugendgemeinderat von Gesamtkosten von 35.000 Euro aus. In der jüngsten Sitzung berichtet der Stadtjugendreferent Kurt Meyer über Kosten von 40.000 Euro für das Projekt. Die Finanzierung läuft über Spenden- und Sponsorengelder.

Dazu steuert der Jugendgemeinderat selbst 1500 Euro aus seinem Budget bei. Das Beachvolleyballfeld solle Ende Oktober fertig gebaut sein, so Kurt Meyer. Anschließend wolle der Jugendgemeinderat die Eröffnung des Feldes offiziell feiern. „Einladungen werden aber erst verschickt, wenn das Feld fertig ist“, sagt der Stadtjugendreferent. Emma Schenk, Mitglied der Arbeitsgruppe Veranstaltung und Soziales, kann sich gut vorstellen, eine Feier samt Essen, Trinken und „gemeinsamen Aktionen“ zu veranstalten.

Ausbau des öffentlichen WLANs: Abstimmung mit den Schulen

Aktuell gibt es drei öffentliche WLAN-Hotspots in Weinstadt. Es ist möglich, im Haus der Jugendarbeit, in der Mensa am Bildungszentrum sowie am Bahnhof Endersbach sich mit dem WLAN zu verbinden. Nach der Fertigstellung des Parkforums folgt auch im Bürgerpark Grüne Mitte ein Hotspot. Zusätzlich hat sich der Jugendgemeinderat „zum Ziel gesetzt“, einen WLAN-Hotspot an den Mühlwiesen in Großheppach, am Rathaus in Beutelsbach und auf dem Jugendfreizeitgelände am Weinstadt-Stadion einrichten zu lassen.

Dieses Anliegen sei „des Öfteren“ von den jugendlichen Weinstädtern an den Rat herangetragen worden. Nach weiteren Abstimmungen soll ein Antrag gestellt werden. Um Rücksicht auf die Schulen und deren Handyregelungen zu nehmen, solle das WLAN unter Umständen erst ab 13 Uhr verfügbar sein, so der Vorschlag des Rates.

Öffentliche Trinkbrunnen für heiße Sommer

Die „Hitze dieses Sommers“ habe den Mitgliedern des Jugendgemeinderates „nochmals verdeutlicht“, warum das Angebot der öffentlichen Trinkbrunnen wichtig sei, berichtet der Erste Vorsitzende des Jugendgemeinderats Rajiv Heimann.

Aktuell sieht der Rat an folgenden Plätzen einen Trinkbrunnen vor: an der Einkaufsstraße Endersbach, im Außenbereich der Beutelsbacher Halle, im Außenbereich der Mensa am Bildungszentrum sowie bei den Mühlwiesen in Großheppach.

Um einen „höheren Grad an Hygiene“ zu bieten sowie das Befüllen von Trinkflaschen zu ermöglichen, stellen sich die Jugendlichen einen Trinkbrunnen mit einem „normalen Wasserhahn“ vor. Nach einer Einschätzung zur technischen Machbarkeit des Hoch- sowie Tiefbauamts soll ein Antrag zur Umsetzung verfasst werden.