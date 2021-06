Die Corona-Lage in Weinstadt ist aktuell entspannt. Nur 14 der rund 27 000 Einwohner befinden sich nach Kenntnis des Landratsamts mit einer positiven Diagnose in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis lag am Donnerstag bei 32.

An dieser erfreulichen Situation hat offenbar auch die Rückkehr in den Präsenzunterricht in dieser Woche an den Weinstädter Schulen nichts geändert. Eine Anfrage unserer Redaktion hat ergeben: An den Grundschulen in Endersbach, Großheppach,