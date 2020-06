Eine Kläranlage filtert grobe Verunreinigungen des Abwassers wie Speisereste, Hygieneartikel, Verpackungsmaterial - selbstverständlich auch Fäkalien. Was sie aber nicht kann, ist, beispielsweise kleinste Spuren von Medikamenten oder schädlichen Chemikalien zu filtern. Dazu braucht es eine Anlage zur sogenannten Spurenstoffelimination. Diese ist in deutschen Klärwerken zwar gesetzlich noch nicht vorgeschrieben, in der Schweiz beispielsweise schon.

Was ist