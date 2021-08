Eine „inklusive Stadtführung für alle Sinne“ hat in Weinstadt stattgefunden: Sie richtete sich an erster Stelle an Blinde, Sehbehinderte und deren Begleiter. Veranstaltet wurde die Tour vom Weinstädter Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing und der Stuttgarter Agentur „Tour de Sens“. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus der Region, aber auch aus München und Thüringen.

Laura Kutter, die Führerin der Gruppe, ist Mitbegründerin der Agentur „Tour de Sens“. Die Agentur