Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich auch Schüler des Remstalgymnasiums in Weinstadt mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Eine entsprechende Meldung des Landratsamts Rems-Murr hat Schulleiter Matthias Wenzke auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Es handle sich dabei um insgesamt vier Schüler, deren Infektionen allesamt auf private Kontakte zurückzuführen seien, so Wenzke am Dienstagnachmittag. Eine zehnte und eine siebte Klasse würden jetzt per Fernunterricht