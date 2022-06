Evangelische Fachschule Weinstadt: In Teilzeit zur Erzieherin ausbilden lassen

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Weinstadt ist mit dem Gütesiegel „Wir sind Mitglied im Netzwerk Teilzeitausbildung Baden-Württemberg!“ ausgezeichnet worden. Das teilte die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft, welche die Fachschule in Weinstadt betreibt, in einer Pressemitteilung mit.

Netzwerk wurde im Jahr 2011 gegründet

Das Netzwerk, welches die Gütesiegel vergibt, wurde 2011 gegründet und setzt sich dafür ein, durch Ausbildungsformate in Teilzeit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, heißt es in der Mitteilung.

Seit 2014 bietet die Fachschule in Weinstadt die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin und zum staatlich anerkannten Erzieher auch in Teilzeitform an. Das sei auch für Christine Silué eine gute Gelegenheit, neben der Erziehung der eigenen Kinder die berufliche Neuorientierung zu wagen und gleichzeitig in den Schulferien für die Familie da sein zu können: „Die Fachschule in Beutelsbach ist die einzige in meiner Umgebung gewesen, die mir diese Möglichkeit geboten hat.“ Im Sommer wird sie ihre Ausbildung zur Erzieherin dann abschließen, schreibt die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft.

Die Ausbildung in Teilzeit dauert drei Jahre

Christine Silué habe ihre Entscheidung nicht bereut. „Klar, es ist mit Ende dreißig schon eine Umstellung gewesen, noch einmal neu anzufangen“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. „Aber man wächst an seinen Aufgaben und es macht Spaß.“

Anderen Anwärterinnen und Anwärtern macht sie Mut, diesen Schritt zu wagen. „Ich kann die Ausbildung nur empfehlen und habe mich an der Fachschule immer wohlgefühlt“, sagt Christine Silué.

Die schulische Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. In dieser Zeit nehmen die Auszubildenden an drei Tagen in der Woche am Unterricht der Praxisintegrierten Ausbildung teil. Dazu kommen praktische Erfahrungen in einer Tageseinrichtung für Kinder, der Grundschulbetreuung oder einer Jugendhilfeeinrichtung, die zeitlich flexibel organisiert werden können.

Nach den drei Jahren Schule schließt sich ein Berufspraktikum an, das in Voll- oder Teilzeit erfüllt werden kann.