Expert statt Alphatecc: Filiale in Weinstadt-Endersbach öffnet bald

Nachdem die Geschäftsführung der Globus-Baumärkte Ende Juli 2022 bekanntgab, alle Alphatecc-Elektromärkte an Expert abzugeben, ist der Umbau am Standort in Weinstadt-Endersbach mittlerweile in vollem Gange. Seit dem 16. September laufen die Arbeiten im ehemaligen Alphatecc im Gewerbegebiet Kalkofen, teilt Paula Stoye von der Unternehmenskommunikation von Expert mit.

In der Expert SE mit Sitz in Langenhagen sind aktuell 199 Expert-Gesellschafter mit insgesamt 396 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen. Der neue Standort in Weinstadt wird von der Expert Handels GmbH Süd-West & Co. KG betrieben, die als Tochterunternehmen der Expert SE insgesamt elf Fachmärkte in Baden-Württemberg führt. Laut der Pressestelle wurden alle Mitarbeiter vom Alphatecc in Endersbach übernommen, „die gern im Fachmarkt bleiben wollten“. Insgesamt hätten fast alle Fachberater dem Übergang zu Expert zugestimmt.

Globus hatte Ende Juli seine Entscheidung, die Alphatecc-Märkte abzugeben, damit begründet, dass die vergangenen Jahre gezeigt hätten, dass nur eine gewisse Marktgröße im Elektronikfachbereich langfristig wirtschaftlich eine Perspektive habe. Fertig werden sollen die Umbauarbeiten in Endersbach in dieser Woche, so dass der Expert-Markt am Samstag, 1. Oktober 2022, große Wiedereröffnung mit Rabatten feiern kann.

Auf Nachfrage bestätigt Paula Stoye, dass sich Expert auch an Aktionen der örtlichen Einzelhändler in Endersbach beteiligen will – sowohl an Aktionstagen wie auch an verkaufsoffenen Sonntagen in Weinstadt.