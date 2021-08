Seit die radikalislamistischen Taliban Afghanistan wieder unter ihrer Kontrolle haben, kann Fatima Hasan Zeda in Großheppach nicht mehr ruhig schlafen. Zu groß ist die Angst um ihre drei unverheirateten Schwestern in der Ferne. Die 28-Jährige erzählt: „Meine ganze Familie ist in Kunduz. Die Frauen und Mädchen gehen nicht mehr nach draußen. Sie gucken auch Nachrichten und sehen, wie die Taliban die Mädchen wegnehmen wollen. Sie haben viel Angst. Ich habe auch große Angst. Ich kann seit zehn